Президент США Дональд Трамп наразі відмовився від відновлення переговорів з Іраном через продовження військової операції та сумніви щодо нового лідера країни.

Про це у вівторок, 17 березня, пише CNN, посилаючись на двох високопосадовців з Білого дому.

За їхніми словами, іранські представники протягом останніх днів намагалися встановити контакт із спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом та іншими членами адміністрації президента, щоб відновити дипломатичні контакти, проте Трамп заявив, що наразі не має наміру вести переговори.

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«Президент сказав, що готовий говорити, але не зараз, тому що він хоче, щоб операція Епічна Лють тривала без зупинки», — сказало одне із джерел видання.

В CNN підкреслили, що деякі союзники США на Близькому Сході пропонували посприяти у переговорах щодо ядерної програми Ірану та можливого завершення конфлікту, але наразі ці пропозиції були відхилені.

Високопосадовці Білого дому заявили, що однією з причин, чому Трамп зараз не зацікавлений у перемовинах з Іраном, є те, що США не впевнені, чи дійсно новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї керує країною і має повноваження для серйозних переговорів.

16 березня Axios писало, що США встановили прямий контакт із режимом Ірану через спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа та міністра закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі, обмінявшись повідомленнями про можливе припинення бойових дій. При цьому американські чиновники уточнили, що переговори не ведуться, а Трамп відкритий до угоди лише з позиції сили.

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Тоді ж Трамп заявив під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force On, що він ще не готовий оголосити перемогу у війні з Іраном — незважаючи на свої колишні заяви, що «США завдали країні нищівної поразки у військовому та економічному плані».

15 березня міністр енергетики США Кріс Райт у коментарі телеканалу ABC News заявив, що війна з Іраном може закінчитися в найближчі кілька тижнів, а, можливо, навіть раніше.

13 березня Трамп також стверджував, що внаслідок спецоперації Іран «повністю розгромлений». За словами американського лідера, Тегеран прагне укласти угоду, однак він на неї не погодиться. Під час інтерв'ю для NBC News Трамп пояснив, що не готовий на цьому етапі укласти угоду про припинення війни проти Ірану, бо «умови поки що недостатньо хороші».

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28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. Унаслідок авіаударів було ліквідовано аятолу Алі Хаменеї.

У відповідь Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю, а також по Катару, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Саудівській Аравії та Йорданії. Були зафіксовані атаки на військові бази Сполучених Штатів.