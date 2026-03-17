Трамп попросив Китай відкласти його зустріч із Сі Цзіньпіном у Пекіні через війну з Іраном

Дональд Трамп і Сі Цзіньпін під час двосторонньої зустрічі в міжнародному аеропорту Кімхе у Пусані, Південна Корея, 30 жовтня 2025 року (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Американський президент Дональд Трамп заявив, що США попросили перенести заплановану зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні «приблизно на місяць» через війну з Іраном. Про це повідомляє CNBC .

Очікувалося, що Трамп прибуде з візитом до Китаю наприкінці березня для зустрічі з Сі Цзіньпіном.

«Ми ведемо переговори з Китаєм. Я б із задоволенням поїхав, але через війну я хочу залишитися тут. Я відчуваю, що мушу бути тут. Тому ми попросили відкласти візит приблизно на місяць», — сказав президент США журналістам в Овальному кабінеті Білого дому.

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Водночас Трамп додав, що «з нетерпінням» чекає на зустріч із лідером Китаю, оскільки у них нібито «дуже добрі стосунки».

Він також запевнив, що у перенесенні зустрічі «немає жодних хитрощів».

«Усе дуже просто. У нас триває війна. Я вважаю, що важливо, щоб я був тут», — зазначив президент США.

16 березня Трамп заявив, що може відкласти саміт із Сі Цзіньпіном, якщо Китай не допоможе з безпекою в Ормузькій протоці.

«Я думаю, що Китай теж має допомогти», — наголосив він, вказавши, що країна отримує 90% нафти саме через цю протоку.

15 березня у Парижі торгові представники США та Китаю розпочали зустріч з метою розробки плану для саміту лідерів.

У лютому агентство Reuters повідомляло з посиланням на Білий дім, що Трамп відвідає Китай з 31 березня по 2 квітня.

Ормузька протока залишається фактично заблокованою через війну на Близькому Сході, зокрема, через мінування та іранські удари. Вона є найважливішим у світі маршрутом експорту нафти і скрапленого природного газу (до 20% глобальних постачань), що з'єднує найбільших виробників вуглеводнів у Перській затоці, таких як Саудівська Аравія, Іран, Ірак, Катар, Кувейт і ОАЕ, з Оманською затокою і Аравійським морем.

Трамп казав, що Сполучені Штати обговорюють патрулювання Ормузької протоки із сімома країнами. При цьому він не уточнив, про які саме країни йдеться.