Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю для Fox News ухилився від запитань щодо захоплення іранського острова Харк, який називають «нафтовою артерією» країни.

CNN пише, що ведучий Браян Кілмід почав ставити питання, коли американський призидент перебив його.

«Браяне, я не можу відповідати на таке запитання. Ти взагалі не мав би його ставити… Це не є пріоритетним завданням, але один із безлічі варіантів, і я можу змінити свою думку за лічені секунди», — сказав Трамп.

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Глава Білого дому розкритикував ведучого, назвавши питання «безглуздим».

«Гаразд, припустімо, я збирався б це зробити, або припустімо, що ні. Що б я тобі сказав? „О так, Браяне, я думаю про це, дозволь мені повідомити, о котрій годині і коли це відбудеться“. Це, знаєш, безглузде запитання, навіть трохи несподіване від тебе, адже ти розумна людина», — додав президент.

CNN зазначає, що острів Харк, який забезпечує приблизно 90% експорту нафти країни, протягом перших двох тижнів війни з Іраном залишався недоторканим. Водночас будь-які перебої в його роботі можуть вплинути на глобальний ринок енергетичних ресурсів.

7 березня видання Axios повідомило, що адміністрація США розглядала можливість захоплення острова, який став основною базою для іранського нафтового експорту з 1960-х років, коли на ньому була побудована відповідна інфраструктура.

Фото: Planet Labs PBC/Reuters

Острів має глибоководні причали, що дозволяють приймати супертанкери, які перевозять нафту великими партіями.

Джерело, близьке до адміністрації, зазначило в коментарі для The New York Post, що захоплення острова є питанням не «чи», а «коли», з огляду на його критичне значення для результату війни. Однак адміністрація Трампа не коментувала ці обговорення.