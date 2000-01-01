Трамп і його Америка

Президент США в інфографіці NV

Двічі президент, мільярдер, фігурант скандалів та судових процесів

Дональд Трамп став єдиним президентом в історії США, якому двічі оголошували імпічмент. Проте численні скандали та судові процеси не завадили йому вдруге очолити країну.

Антирекордсмен рейтингів

Позитивний баланс схвалення/несхвалення Дональда Трампа протримався недовго і за час другого терміну президентства сягнув рекордних -25%. За першої каденції найгірший показник склав -26%

Майстер гучних обіцянок

Перший рік другого президентства Трампа був відзначений рекордною кількістю прийнятих законів, які, проте, не сприяли виконанню виборчих обіцянок

Самопроголошений «Миротворець»

Трамп десятки разів заявляв, що «завершив вісім воєн», однак так і не спромігся покласти край війні Росії проти України, хоча обіцяв зробити це ледь не за добу. Натомість у лютому 2026-го він разом з Ізраїлем розпочав війну проти Ірану, яка переросла у ширший конфлікт на Близькому Сході

Нестримний забудовник

Трамп активно починає дорогі та скандальні будівництва. Заради нової Бальної зали в Білому домі він зруйнував частину історичної будівлі. А запланована Тріумфальна арка навпроти меморіалу Лінкольна має стати щонайменше головним символом Вашингтону

Бальна зала

Нове приміщення для бенкетів та прийомів, що мало стати спершу прибудовою до Східного крила Білого дому, тепер будується на місці знесеної частини резиденції. Проєкт Дональда Трампа фінансують Amazon, Google, Meta, а також декілька мільярдерів  —  орієнтовно вартість будівництва вже сягає $400 млн. Під святковою залою будується цілий триповерховий бункер  —  з лікарнею, бомбосховищами та ішими засекреченими об’єктами

Арка Трампа

Тріумфальна арка Трампа у Вашингтоні, проєкт якої був представлений адміністрацією президента США у квітні 2026 року, має стати майбутнім новим символом столиці США

Бібліотека

У квітні 2026 року Трамп вперше представив дизайн своєї майбутньої президентської бібліотеки. Будівля стане п'ятнадцятою президентською бібліотекою в США та зберігатиме документи, книжки, реліквії та інші речі, пов’язані з президентством Трампа

Сам собі піарник

Вшанування Трампа відбувається ще за життя та під час перебування на чолі держави. На честь нього називають не лише ініціативи його адміністрації, а й зброю, а також перейменовують пам’ятки, інституції та вулиці

Економічний ураган

Останнім часом дедалі більше жителів США відчувають економічне погіршення. Більшість американців, але меншість серед MAGA-республіканців  —  ядерного електорату Трампа — вважають, що витрати, спричинені запровадженими Трампом тарифами на товари з інших країн, лягають на плечі споживачів

Друг Епштейна

Половина американців вважають Трампа причетним до брудних справ скандального злочинця Джеффрі Епштейна

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