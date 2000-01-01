Самопроголошений «Миротворець»

Трамп десятки разів заявляв, що «завершив вісім воєн», однак так і не спромігся покласти край війні Росії проти України, хоча обіцяв зробити це ледь не за добу. Натомість у лютому 2026-го він разом з Ізраїлем розпочав війну проти Ірану, яка переросла у ширший конфлікт на Близькому Сході