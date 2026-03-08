Трамп заявив, що не бачить підстав говорити про підтримку Ірану Росією

Президент США Дональд Трамп прокоментував повідомлення про можливу підтримку Ірану з боку Росії на тлі американсько-ізраїльської операції на Близькому Сході.

Про це він сказав під час пресконференції.



Відповідаючи на запитання журналістів, чи відомо йому про участь Москви в підтримці Тегерана, Трамп заявив, що «немає жодних підстав так вважати». Водночас він додав: навіть якщо Росія і передає Ірану певну інформацію, «вони не дуже добре виконують свою роботу», оскільки, за його словами, Іран «не дуже добре справляється».

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Трамп також зазначив, що Росія може надавати «всю інформацію, яку хоче», однак ті, хто її отримує, нібито «перевантажені», і це знижує ефективність будь-якої потенційної підтримки.

Окремо президент США знову наголосив на військовій спроможності США, заявивши, що американська армія є «найкращою на Землі», і додав, що був змушений застосувати її нині.

Офіційних підтверджених даних про те, що Росія надає Ірану військову чи розвідувальну підтримку саме для ударів у регіоні, у заяві не було.

Водночас посол РФ у Великій Британії Андрій Келін заявив, що Росія підтримує Іран у війні з США.

Операція США та Ізраїлю проти Ірану

28 лютого Ізраїль і США заявили про атаки по Ірану — операції під назвою Рев лева (Ізраїль) та Епічна лють (США).

У Тегерані та низці інших великих міст Ірану прогриміли численні вибухи. Згодом Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що 86-річний аятола Алі Хаменеї загинувв результаті атаки у своїй резиденції, яка була повністю зруйнована. Також було підтверджено смерть головнокомандувача Корпусу вартових ісламської революції(КВІР) Мохаммеда Пакпура. За даними агентства IRNA, під час атаки було ліквідовано і головного радника з питань безпеки верховного лідера Ірану Алі Шамхані.

У відповідь на атаку Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю. Також іранські ракети та дрони атакували військові бази США у Катарі, ОАЕ, Бахрейні, Кувейті, Саудівській Аравії і Йорданії. Зокрема про численні вибухи повідомлялося в Дубаї, Абу-Дабі та Ер-Ріяді. Ізраїль у відповідь атакував об'єкти Хезболли в Лівані.

1 березня президент США Дональд Трамп заявив, що лідери Ірану хочуть відновити переговори, і він на це погодився, але не уточнив строки. За оцінками Білого дому, внаслідок операції Епічна лють було ліквідовано 48 керівників іранського режиму.

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За словами Трампа, війна США з Іраном триватиме близько чотирьох тижнів. Як зазначили у Збройних силах США, під час операції проти Ірану загинули чотири американські військові.

Представник ліквідованого аятоли в Раді національної безпеки Ірану Алі Ларіджані 2 березня заявив, що Іран не буде вести переговорів зі США.



