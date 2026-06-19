Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що президент США Дональд Трамп спочатку був переконаний у поразці України у війні проти РФ, але згодом змінив думку, побачивши стійкість і здатність українців продовжувати боротьбу.

Про це Макрон сказав у четвер, 18 червня, в інтерв'ю France 2.

За словами французького лідера, саме через таке сприйняття ситуації Трамп прагнув якнайшвидше досягти мирної угоди.

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«Згадайте, січень-лютий 2025 року… Він думав, що Україна програє. Усе пішло не так в Овальному кабінеті під час зустрічі із Зеленським, а потім… саміт між Трампом і Путіним породив надії на угоду, в рамках якої Україні пропонувалося передати території, які Росія ще навіть не захопила», — зазначив Макрон.

Французький президент розповів, що згодом делегації поїхали до Вашингтона, де пояснили, що це неможливо. Після цього, за його словами, Трамп змінив своє бачення та зрозумів, що попередні оцінки про неминучу поразку України не відповідали дійсності.

«З того часу було пройдено величезний шлях. І цей шлях — насамперед перемога українців, їхні здібності та їхня переконливість. Президент Трамп побачив, що все, що йому говорили — що [українці] впадуть, що не переживуть зиму — виявилося неправдою. Він побачив, що перед ним — мужні, винахідливі люди, яких він поважає», — додав він.

До того ж Макрон підкреслив, що Трамп зрозумів, що Росія не дотримується своїх обіцянок, а її заклики до миру фактично означають вимогу капітуляції України.

Він також зазначив, що під час саміту G7 вперше з моменту обрання Трампа відбувся «справжній прорив» у його відносинах із президентом України Володимиром Зеленським.

17 червня президент Франції Еммануель Макрон на полях саміту G7 заявив, що Дональд Трамп виступив із закликом зайняти жорсткішу позицію щодо Росії, щоб Україна змогла повернути окуповані території. За словами Макрона, підсумкова декларація саміту підтверджує територіальну цілісність України та закріплює позицію, що саме Україна має визначати підхід до територіальних питань.

Тоді ж Трамп заявив, що Україна «досить добре тримається» у війні проти Росії, попри значну перевагу Москви у військових ресурсах.