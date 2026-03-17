«Не знаю, як їм це вдається». Трамп здивувався, що люди продовжують жити в Україні під час війни

Президент США Дональд Трамп здивувався тому, як люди продовжують жити в Україні попри війну, згадавши це під час розмови про ситуацію в Лівані .

Про це він сказав у понеділок, 16 березня, спілкуючись із журналістами у Білому домі.

Зокрема відповідаючи на питання про ізраїльську військову операцію в Лівані, Трамп пригадав свою нещодавню розмову з одним впливовим ліванцем.

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Він здивувався, що той і його родина досі мешкають у Лівані, попри постійні обстріли. За словами співрозмовника, люди там просто звикли до таких умов життя.

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Говорячи про труднощі, пов’язані з діяльністю Хезболли в Лівані, Трамп згадав і про Україну.

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«Люди живуть в Україні. Знаю, ви подумаєте, що вони не могли б жити в Україні, але вони живуть в Україні. Я не знаю, як їм це вдається, але вони живуть в Україні». — зазначив Трамп.

Після цього він знову повернувся до теми Лівану, підкресливши, що Хезболла є серйозною проблемою, але, за його словами, з нею швидко впораються.

16 березня повідомлялось, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наземну операцію на півдні Лівану для розширення буферної зони та протидії угрупованню Хезболла. Військові повідомляли про знищення бойовиків і підготовку до посилення присутності в регіоні для підвищення безпеки на півночі країни.

15 березня агентство Reuters із посиланням на двох ізраїльських чиновників написало, що Ізраїль і Ліван найближчими днями можуть розпочати переговори щодо тривалого припинення вогню, яке передбачатиме роззброєння угруповання Хезболла.

За словами неназваних чиновників, точні терміни початку переговорів і їхні умови поки що не узгоджені.

Армія оборони Ізраїлю розпочала операцію на півдні Лівану 3 березня. У ЦАХАЛ зазначили, що завдають ударів по інфраструктурі угруповання Хезболла, яке"обрало шлях нападу на Ізраїль від імені іранського режиму".