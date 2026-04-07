«Вони не хочуть її віддавати». Трамп заявив, що розкол між США та НАТО почався з Гренландії

Президент США Дональд Трамп заявив, що поглиблення розбіжностей між ним і НАТО почалося тоді, коли він вперше запропонував анексувати Гренландію . Про це повідомляє CNN .

«Якщо чесно, то все почалося з Гренландії. Ми хочемо Гренландію. Вони не хочуть нам її віддавати. І я сказав: „Бувай, бувай“», — сказав він під час пресконференції у Білому домі.

Реклама

Трамп повторно назвав НАТО «паперовим тигром» і розкритикував Альянс за відмову допомогти США у війні проти Ірану.

«НАТО — це паперовий тигр. Нам вони, очевидно, не потрібні, бо вони нічим не допомогли», — додав президент США.

За даними The New York Times, міністерство оборони США активізувало зусилля для того, щоб домогтися розширення доступу американських військових до Гренландії.

Видання зауважило, що інтерес президента США до Гренландії вочевидь не зменшився, тому Пентагон веде переговори з Данією щодо доступу до трьох додаткових баз у Гренландії.

1 квітня Трамп заявив, що всерйоз розглядає можливість виведення Сполучених Штатів з НАТО після того, як союзники відмовилися долучитися до його війни проти Ірану.

При цьому раніше він стверджував, що Америці не потрібна допомога у війні з Іраном. 17 березня Трамп зазначив, що «завжди знав, що Альянс ніколи не допоможе США».

Своєю чергою президент Франції Еммануель Макрон виступив із палким захистом цінностей НАТО. Він попередив, що регулярні коментарі, які ставлять під сумнів відданість США Альянсу, «підривають його саму суть», і закликав лідерів «бути серйозними».