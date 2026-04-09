Трамп розкритикував НАТО після зустрічі з Рютте і назвав Гренландію «погано керованим шматком льоду»

Президент США Дональд Трамп розкритикував НАТО , заявивши, що країни-члени Альянсу не підтримали США, коли Вашингтон цього потребував, і висловив сумнів щодо їхньої подальшої допомоги.

Про це він написав у Truth Social у четвер, 9 квітня, після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

«НАТО не було поруч, коли ми їх потребували, і їх не буде поруч, якщо вони знадобляться нам знову. Пам’ятайте про Гренландію — той великий, погано керований шматок льоду!!!», — заявив Трамп.

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Раніше Марк Рютте заявив, що Трамп «явно розчарований» тим, що багато союзників по НАТО не підтримали війну США та Ізраїлю проти Ірану тією мірою, якої він очікував.

Генеральний секретар НАТО описав зустріч із президентом США як відверту й відкриту дискусію між «двома добрими друзями» та додав, що розуміє розчарування Трампа.

Водночас Рютте відмовився відповідати на запитання, чи говорив президент США про можливий вихід з НАТО.

Дональд Трамп раніше заявив, що союзники по НАТО «провалили випробування», коли не прийшли на допомогу США у війні з Іраном.

«І я б додав, що дуже сумно, що НАТО відвернулось від американського народу протягом останніх шести тижнів, коли саме американський народ фінансував їхню оборону», — сказав Трамп.

1 квітня американський президент повідомив, що всерйоз розглядає можливість виведення Сполучених Штатів з НАТО після того, як союзники відмовилися долучитися до його війни проти Ірану.

Раніше Трамп заявляв, що Сполученим Штатам не потрібна допомога союзників по НАТО у війні проти іранського режиму й додав, що «завжди знав, що Альянс ніколи не допоможе США».

«Однак я не здивований їхніми діями, оскільки завжди вважав НАТО, на яке ми витрачаємо сотні мільярдів доларів щорічно на захист цих самих країн, вулицею з одностороннім рухом — ми захищатимемо їх, але вони нічого не робитимуть для нас, зокрема, у важкий час», — написав глава Білого дому 17 березня.

6 квітня Трамп заявив, що його антипатія щодо НАТО почалася з відмови Європи піддатися його тиску та погодитися на те, щоб США отримали Гренландію, частину Данії.