«Низький рівень IQ». Трамп накинувся на консервативних ведучих, які критикують його за війну проти Ірану

Президент США Дональд Трамп накинувся на консервативних ведучих і подкастерів, які гостро критикують його через війну в Ірані.

Про це повідомив медіарадник Razom for Ukraine Остап Яриш.

У своєму повідомленні Трамп, зокрема, назвав блогерів «тупими людьми з низьким рівнем IQ».

«Такер Карлсон (відомий інтерв'юер — ред.), який навіть не зміг закінчити коледж — можливо, йому варто звернутися до хорошого психіатра», — написав Трамп.

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Окремо Трамп згадав Кендес Овенс, яка, за його словами, звинувачувала першу леді Франції Бріжит Макрон у тому, що вона є чоловіком.

«Божевільна Кендес Овенс (консервативна блогерка — ред.), яка звинувачує високоповажну Першу Леді Франції в тому, що вона чоловік, хоча вона ним не є… Для мене Перша Леді Франції набагато красивіша жінка, ніж Кендес», — заявив Трамп.

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«Банкрут Алекс Джонс (радіоведучий — ред.), який говорить найтупіші речі та втратив усі свої статки, що й мало статися».

Колишня конгресвумен — і в минулому одна з найвідданіших соратниць Трампа Марджорі Тейлор-Грін відреагувала на такі заяви Трампа.

«Президент Трамп збожеволів, розв’язавши війну проти Ірану — це порушення його передвиборчої обіцянки. Я стояла пліч-о-пліч із Таккером Карлсоном, Мегін Келлі, Кендес Оуенс і Алексом Джонсом, щоб допомогти Трампу перемогти на виборах. А тепер він виголошує незв’язну тираду і нападає на всіх нас в одному пості. Ми не змінилися — змінився Трамп», — заявила вона.

Блогерка Кендес Овенс була більш лаконічною: «Можливо, час віддати діда в будинок для літніх людей».

Алекс Джонс записав відео, де висловив надію, що Бог позбавить Трампа демонічних сил, які «заволоділи ним».

Яриш зазначає, що в русі MAGA давно немає згуртованості, як може здаватися з боку. Війна в Ірані лише посилила ці розбіжності, зазначив він.

Багато хто з руху MAGA робив антиукраїнські заяви. Зокрема, одіозна конгресвумен Марджорі Тейлор Грін неодноразово виступала проти надання допомоги Україні, пропонуючи зупинити фінансування до «вільних і чесних виборів», «доки не припиниться переслідування християн» і «доки Україна не закриє всі біолабораторії». Вона також пропонувала мобілізувати всіх членів Конгресу США, які голосують за допомогу Україні, до ЗСУ.