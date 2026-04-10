«Ми не так домовлялися». Трамп заявив, що Іран порушив угоду щодо Ормузької протоки

10 квітня, 09:35
Трамп обурився діями Ірану в Ормузькій протоці (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Трамп обурився діями Ірану в Ормузькій протоці (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Дональд Трамп розкритикував Іран за те, як він забезпечує проходження нафти через Ормузьку протоку, заявивши про порушення домовленостей.

Про це він написав у четвер, 9 квітня, в своєму Truth Social.

Зокрема Трамп заявив, що країна «дуже погано — може навіть ганебно — забезпечує рух нафти Ормузькою протокою».

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Він також підкреслив, що така ситуація не відповідає попереднім угодам, написавши, що «ми не так домовлялися».

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Раніше Трамп попередив Іран, що йому слід відмовитися від стягнення плати з танкерів за проходження через Ормузьку протоку. Він також наголосив, що якщо такі дії вже відбуваються, їх необхідно «негайно припинити».

8 квітня Дональд Трамп заявив, що погодився призупинити бомбардування Ірану на два тижні за умови негайного відкриття Ормузької протоки. Він вказав, що США вже «досягли та перевищили всі військові цілі», а також «значно просунулися» в досягненні остаточної мирної угоди.

Згодом Верховна рада національної безпеки Ірану підтвердила угоду про двотижневе припинення вогню зі США. Ізраїль також погодився призупинити бомбардування на час переговорів.

Редактор: Софія Хушвахтова

Теги:   Дональд Трамп Іран Ормузька протока війна США в Ірані війна проти Ірана

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