«Ми не так домовлялися». Трамп заявив, що Іран порушив угоду щодо Ормузької протоки

Президент США Дональд Трамп розкритикував Іран за те, як він забезпечує проходження нафти через Ормузьку протоку, заявивши про порушення домовленостей.

Про це він написав у четвер, 9 квітня, в своєму Truth Social.

Зокрема Трамп заявив, що країна «дуже погано — може навіть ганебно — забезпечує рух нафти Ормузькою протокою».

Реклама

Він також підкреслив, що така ситуація не відповідає попереднім угодам, написавши, що «ми не так домовлялися».

Раніше Трамп попередив Іран, що йому слід відмовитися від стягнення плати з танкерів за проходження через Ормузьку протоку. Він також наголосив, що якщо такі дії вже відбуваються, їх необхідно «негайно припинити».

8 квітня Дональд Трамп заявив, що погодився призупинити бомбардування Ірану на два тижні за умови негайного відкриття Ормузької протоки. Він вказав, що США вже «досягли та перевищили всі військові цілі», а також «значно просунулися» в досягненні остаточної мирної угоди.

Згодом Верховна рада національної безпеки Ірану підтвердила угоду про двотижневе припинення вогню зі США. Ізраїль також погодився призупинити бомбардування на час переговорів.

