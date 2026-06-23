Трамп у приватному порядку порадив Зеленському діяти «сміливіше» щодо Росії — ЗМІ

Президент США Дональд Трамп у приватному порядку порадив президенту України Володимиру Зеленському діяти «сміливіше» щодо Росії , повідомляє The Kyiv Independent з посиланням на високопоставленого українського чиновника.

Видання з посиланням на джерела уточнює, що Україна тепер вважає, що заручилася підтримкою Білого дому для кампанії, спрямованої на примушення Росії до конструктивних переговорів.

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Високопоставлений український чиновник також заявив, що Трамп насправді не вірить, що Путін почне діяти в цьому питанні без тиску.

«Трамп каже, що насправді не вірить, що Путін щось зробить без тиску», — додав чиновник, який знайомий з подробицями недавньої зустрічі Трампа та Зеленського.

Це повідомлення з’явилося на тлі активізації зусиль України щодо організації зустрічі Зеленського та Путіна.

При цьому американські офіційні особи не підтвердили, чи підтримує Трамп прямі удари України по території РФ, але додали, що американський президент вважає силу ключовим фактором.

«Президент (Трамп — ред.) вірить у мир, який можна досягти силою», — заявив один високопоставлений американський чиновник виданню.

Остання зустріч Зеленського та Трампа відбулася на полях саміту G7 16 червня. Пізніше президент України повідомив, що розмова тривала близько сорока хвилин, і підсумував, що цей саміт G7 був «позитивним для України».

Атака БПЛА на Московський НПЗ — що відомо

16 червня дрони СБУ завдали удару по Московському НПЗ і пошкодили «серце заводу» — ключову установку первинної переробки нафти. Повідомлялося, що завод призупинив роботу.

Вранці 18 червня Москва зазнала масованої атаки сотень безпілотників, лунали вибухи, у мережі публікувалися кадри масштабних пожеж.

Згодом Сили оборони України підтвердили повторне ураження найбільшого в Москві НПЗ, розташованого в районі Капотня — за 15 км від Кремля. На заводі спалахнули пожежі щонайменше в п’яти місцях, Москву огорнув чорний дим. Російські ЗМІ писали, що це була найбільша атака на російську столицю з початку війни.

За даними Генштабу, на НПЗ було пошкоджено комплексну установку з переробки нафти, три резервуари РВС-10000 та один резервуар РВС-30000.

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19 червня Москву знову атакували десятки безпілотників, місцева влада повідомляла про падіння «уламків».