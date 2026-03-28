Президент США Дональд Трамп обмірковує можливість блокувати тих членів НАТО, що не виконують його вимог щодо фінансування — 5% ВПП на оборонні витрати.

Про це повідомило The Telegraph 27 березня.

Трамп розглядає так звану модель pay-to-play («плати, щоб бути у грі»), яка дозволить усунути від ухвалення рішень ті країни, що платять менше. Зокрема йдеться про голосування за початок Альянсом бойових дій.

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Як зауважує видання, це одна з декількох ідей, які є на думці президента США після того, як союзники відхилили його вимогу направити військові кораблі для розблокування Ормузької протоки .

За інформацію наближених до Трампа джерел. він також розглядає можливість виведення американських військ з Німеччини — крок, про який говорив від самого початку повернення на президентську посаду у 2025 році.

«Розчарування, яке ми відчували у зв’язку з європейцями, було цілком реальним, — цитує The Telegraph слова свого співрозмовника. — Жодній країні, яка не сплачує 5%, не має бути дозволено голосувати щодо майбутніх витрат у НАТО».

Також The Telegraph зазначило, що рішення всередині НАТО вимагають консенсусу, і союзники, ймовірно, заблокують будь-які зміни. А це ще більше ускладнить відносини з чинною адміністрацією США.

28 березня телеканал CNN повідомив про наміри Дональда Трампа скоротити витрати на захист країн НАТО після того, як деякі європейські держави відхилили його вимоги допомогти у війні проти Ірану.

26 березня генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час презентації свого звіту за 2025 рік заявив, що всі 32 союзники вперше досягли рівня витрат у 2% ВВП на оборону — мети, визначеної ще у 2014 році.

Згідно зі звітом Рютте, європейські члени НАТО та Канада у 2025 році витратили на оборону загалом 574 мільярди доларів — на 20% більше в реальному вимірі проти показників 2024 року.