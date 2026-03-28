Американський президент Дональд Трамп планує перейменувати Ормузьку протоку на честь США або себе після встановлення контролю над нею і витіснення Ірану.

Про це у п’ятницю, 27 березня, пише The New York Post.

За словами джерел, Трамп наразі зосереджений на встановленні контролю над протокою, оскільки розчарований недостатньою підтримкою союзників у забезпеченні вільного судноплавства.

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Один із високопосадовців адміністрації заявив, що США мають намір «повернути» протоку і більше «не дозволять шантажувати себе» через неї.

«Він [Трамп] справді вважає, що якщо ми будемо її охороняти, якщо ми будемо про неї піклуватися, якщо ми будемо її контролювати, якщо ми будемо забезпечувати через неї вільну й безпечну навігацію, то чому ми маємо називати її так [Ормузька]», — сказав високопосадовець.

Президент США навіть жартував на інвестиційному форумі в Маямі, що її можна було б назвати «протокою Трампа».

«Вони мають відкрити протоку Трампа — тобто Ормузьку. Перепрошую, мені дуже шкода. Така жахлива помилка. Фейкові новини скажуть: „Він випадково це сказав“. Ні, зі мною не буває випадковостей — майже не буває», — заявив він.

У Білому домі зазначили, що така ініціатива не є реальною, хоча один із представників назвав її «цікавою ідеєю», яка поки що не розглядається.

Інфографіка: NV

22 березня американський президент сказав, що Сполучені Штати «стерли Іран з лиця землі» і виконали свої військові цілі раніше графіка.

21 березня Трамп висунув Ірану 48-годинний ультиматум щодо відкриття Ормузької протоки, пригрозивши ударами по іранських електростанціях у разі відмови. Однак 23 березня він повідомив, що доручив Пентагону відкласти удари по іранських електростанціях та енергетичній інфраструктурі на п’ять днів.

Трамп заявив, що США та Іран протягом останніх двох днів провели «дуже хороші та продуктивні переговори щодо повного та остаточного врегулювання військових дій на Близькому Сході».

24 березня агентство Bloomberg повідомило, що іранці стягують з кораблів платежі в розмірі до $2 млн за разовий рейс Ормузькою протокою.

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Згодом Тегеран заявив, що «неворожі» судна можуть проходити через Ормузьку протоку за умови узгодження своїх дій з іранською владою.

