«Робимо це постійно». Трамп не став заперечувати дані про перенаправлення зброї для України на Близький Схід

Президент США Дональд Трамп заявив, що США часто перенаправляють зброю з одного регіону до іншого. Про це він сказав у четвер, 26 березня, під час засідання уряду.

«Ми постійно це робимо. У нас величезна кількість боєприпасів. В Німеччині і по всій Європі у нас їх просто повно. Іноді ми беремо з одного місця і використовуємо для іншого. Ми допомогли Україні. Байден це почав, він віддав 350 млрд доларів — забагато, а тепер ми продаємо це НАТО», — відповів він на питання про те, чи перенаправляють США частину боєприпасів, призначених для України, на Близький Схід.

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26 березня газета Washington Post, посилаючись на джерела, повідомила, що Пентагон розглядає перенаправлення ракет для ППО, призначених для України, на Близький Схід, оскільки війна проти Ірану виснажує деякі запаси американської армії.

Своєю чергою постійна представниця України при НАТО Альона Гетьманчук заявила, що Київ не отримував жодних сигналів про можливі скасування постачання озброєння зі США.

Генсек НАТО Марк Рютте запевнив, що американська зброя, зокрема системи ППО та ракети до них, продовжуватиме надходити в Україну в рамках механізму НАТО PURL, попри ситуацію на Близькому Сході.

3 березня Трамп заявив, що у США є «величезна кількість боєприпасів», однак дорікнув попередній адміністрації Джо Байдена, бо та передала Україні значну кількість озброєння безкоштовно.

«У нас є величезна кількість боєприпасів. У нас є висококласне озброєння; багато чого було нерозумно віддано Байденом, дуже нерозумно і безкоштовно. І я всією душею за Україну, але вони віддали дуже багато. Як ви знаєте, коли я даю боєприпаси, за них платять усі. Європейський Союз платить за них, і тоді вони можуть робити з ними що завгодно, — наприклад, передавати Україні, і це нормально. Але ми віддали багато висококласного озброєння, хоча у нас його все ще достатньо», — зазначвв Трамп.

Глава Білого дому заявляв, що у США «необмежена кількість боєприпасів» і вони використовують їх у війні проти Ірану.

4 червня 2025 року газета The Wall Street Journal повідомила, що міністр оборони США Піт Геґсет наказав переспрямувати американським військовим на Близькому Сході підривники ракет, які мала отримати Україна для боротьби з дронами РФ.

Згодом президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю ABC News підтвердив, що США передали на Близький Схід 20 тисяч протишахедних ракет, які призначалися Україні за угодою з адміністрацією Джо Байдена.