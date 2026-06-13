Президент США Дональд Трамп призупинив підготовку масштабної наземної операції в Ірані, метою якої було захоплення запасів високозбагаченого урану.

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела, знайомі з перебігом обговорень.



За даними телеканалу, наприкінці травня голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн терміново прибув до штаб-квартири Центрального командування США (CENTCOM) у Флориді для ознайомлення з деталями потенційної операції.

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Після цього генерал доповів Трампу про можливі сценарії дій. Однак президент США вирішив поставити план на паузу після попереджень про серйозні ризики.

За оцінками американських військових, вторгнення могло спровокувати масштабну відповідь Ірану, призвести до значних втрат серед американських військових і спричинити нову хвилю потрясінь для світової економіки.

За інформацією CNN, для захоплення іранського урану знадобилися б сотні американських спецпризначенців і фактично повноцінна наземна операція.

«По суті, нам довелося б вторгатися в Іран», — заявило одне з джерел телеканалу.

Особливу складність становить те, що значна частина високозбагаченого урану зберігається на об'єктах у Фордо, Натанзі та Ісфахані, які розташовані глибоко під землею та захищені системою тунелів.

За оцінкою МАГАТЕ, Іран має близько 970 фунтів (понад 440 кг) високозбагаченого урану, який у разі подальшого збагачення може бути використаний для створення до десяти ядерних боєзарядів.

Водночас американська розвідка вважає, що знає місцезнаходження основних запасів ядерного матеріалу завдяки постійному супутниковому спостереженню.

На тлі цих дискусій США та Іран останніми днями обмінялися серією ударів після інциденту зі збиттям американського гелікоптера AH-64 Apache біля Ормузької протоки. Попри військову ескалацію, Вашингтон і Тегеран продовжують переговори щодо можливої ядерної угоди. За словами Трампа, сторони наблизилися до підписання домовленостей, які можуть передбачати демонтаж ядерної програми Ірану та відкриття Ормузької протоки для міжнародного судноплавства.