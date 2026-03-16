НАТО чекає «дуже погане» майбутнє, якщо союзники не допоможуть США в Ормузькій протоці — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що на НАТО чекає «дуже погане» майбутнє, якщо союзники по Альянсу не допоможуть Сполученим Штатам забезпечити безпеку в Ормузькій протоці.

Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times.

«Цілком логічно, що ті, хто отримує вигоду від цієї протоки, допоможуть забезпечити, щоб там не сталося нічого поганого […] Якщо не буде відповіді або якщо відповідь буде негативною, я думаю, це буде дуже погано для майбутнього НАТО», — заявив президент США.

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Водночас американський президент висловив сумнів, що партнери по Альянсу відгукнуться на його заклик.

«У нас є така річ, як НАТО. Ми були дуже добрими. Ми не мусили допомагати їм з Україною. Україна знаходиться за тисячі миль від нас… Але ми допомогли їм. Тепер подивимося, чи допоможуть вони нам. Бо я давно казав, що ми будемо поруч з ними, але вони не будуть поруч з нами. І я не впевнений, що вони будуть поруч», — сказав Трамп.

На прохання уточнити, яка саме допомога йому потрібна, Трамп відповів: «Все, що потрібно».

Він додав, що союзники повинні надіслати тральщики, яких у Європі набагато більше, ніж у США.

Крім того, Трамп припустив можливість залучення європейських військових або спецпідрозділів для нейтралізації сил на іранському узбережжі, які створюють «неприємності» в Перській затоці за допомогою дронів і морських мін.

«Ми завдаємо їм дуже сильних ударів. Їм нічого не залишається, як створювати невеликі проблеми в протоці, але ці люди є бенефіціарами і повинні допомагати нам підтримувати там порядок. Ми допоможемо їм. Але вони також повинні бути там. Потрібно багато людей, щоб наглядати за небагатьма», — зазначив американський президент.

14 березня Трамп висловив надію, що кілька країн відправлять свої кораблі до Ормузької протоки для забезпечення її розблокування.

«Багато країн, особливо ті, на які вплинула спроба Ірану перекрити Ормузьку протоку, направлять військові кораблі спільно зі США, щоб зберегти протоку відкритою і безпечною», — написав глава Білого дому на своїй платформі Truth Social.

Він додав, що сподівається, що Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Велика Британія та інші держави, які відчувають наслідки цього обмеження, направлять свої кораблі в цей район, щоб Ормузька протока більше не була під загрозою «з боку держави, яка була повністю обезголовлена».

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Раніше того ж дня він заявляв, що Іран «повністю розгромлений» внаслідок спецоперації США та Ізраїлю і тепер прагне укласти угоду.

13 березня The Wall Street Journal з посиланням на три джерела серед американських чиновників повідомляла, що Пентагон направляє в зону військової операції проти Ірану додаткові підрозділи морської піхоти та військові кораблі — оскільки режим аятол активізував атаки в Ормузькій протоці.

Два з них повідомили WSJ, що на Близький Схід з Японії вже прямує десантний корабель USS Tripoli і загін морської піхоти на ньому. За словами чиновників, інша частина морських піхотинців уже перебувають у близькосхідному регіоні, де надають підтримку операції Епічна лють.

Увечері 11 березня Іран вдарив підводними дронами по двох нафтових танкерах у Перській затоці поблизу іракського порту Басра. Унаслідок атаки щонайменше одна людина загинула, ще 38 — вдалося врятувати.

Таким чином кількість кораблів, які зазнали ударів на Близькому Сході з початку бойових дій, зросла щонайменше до 16, пише Reuters.

Інфографіка: NV

12 березня міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив в інтерв'ю британському телеканалу Sky News, що кораблі американських ВМС будуть супроводжувати нафтові танкери через Ормузьку протоку.

«Я переконаний, що, щойно це стане можливим із військового погляду, ВМС США, можливо, разом із міжнародною коаліцією, будуть супроводжувати судна», — сказав чиновник.

Ормузька протока залишається фактично заблокованою через війну на Близькому Сході, зокрема, через мінування та іранські удари. Вона є найважливішим у світі маршрутом експорту нафти та скрапленого природного газу (до 20% глобальних постачань), що з'єднує найбільших виробників вуглеводнів у Перській затоці, таких як Саудівська Аравія, Іран, Ірак, Катар, Кувейт та ОАЕ, з Оманською затокою та Аравійським морем.