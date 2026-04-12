Президент США Дональд Трамп заявив, що Китай матиме «великі проблеми», якщо почне постачати зброю до Ірану .

Про це повідомляє CNN.

«Якщо Китай це зробить, у нього будуть великі проблеми, зрозуміло?» — заявив Трамп.

Водночас президент США не уточнив, чи обговорював це питання з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, з яким він має зустрітися на початку наступного місяця.

Реклама

11 квітня телеканал CNN повідомив, що, за оцінкою розвідки США, Китай може готувати постачання систем ППО Ірану, попри дію двотижневого перемир’я та офіційні заперечення Пекіна.

Розвіддані свідчать, що Іран може використовувати період перемир’я для поповнення свого арсеналу за підтримки іноземних партнерів. За словами двох джерел, Китай, імовірно, намагається організувати постачання через треті країни, щоб приховати походження озброєнь.

Йдеться про переносні зенітно-ракетні комплекси (MANPADS), які становлять серйозну загрозу для літаків США і можуть бути використані у разі зриву перемир’я, додали в CNN.

У посольстві Китаю у Вашингтоні заперечили цю інформацію, заявивши, що Пекін «не постачає зброї жодній зі сторін конфлікту», а подібні твердження не відповідають дійсності. Там наголосили, що Китай послідовно виконує свої міжнародні зобов’язання і закликали США «утриматися від безпідставних звинувачень».