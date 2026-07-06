«Він хоче бути там, де успіх». Зеленський заявив, що Трамп похвалив українські далекобійні удари

6 липня, 23:01
Президент України Володимир Зеленський (Фото: REUTERS/Isabel Infantes/Pool)

Президент України Володимир Зеленський (Фото: REUTERS/Isabel Infantes/Pool)

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час телефонної розмови 4 липня президент США Дональд Трамп позитивно оцінив українську кампанію із застосуванням далекобійних дронів по цілях усередині РФ та на окупованих територіях.

Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times.

За словами Зеленського, Трамп повідомив, що Україна «дуже добре справляється» з цим. Водночас на запитання, чи може це остаточно схилити американського лідера на бік Києва, президент відповів, що, на його думку, Трамп почав дивитися на війну під новим кутом.

Реклама

Читайте також:
Цьогоріч Україна атакувала російські НПЗ у 11 разів ефективніше, ніж торік — Financial Times

«Президент Трамп хоче бути там, де є успіх. Це пов’язано з багатьма факторами — не лише з його особистістю, а й із наближенням виборів, його статусом, його переконанням у тому, як можна покласти край цій війні», — сказав Зеленський.

У червні видання The Kyiv Independent із посиланням на високопоставленого українського чиновника повідомило, що під час приватного спілкування на саміті G7 Дональд Трамп порадив президенту України діяти «сміливіше» щодо Росії.

Того ж дня Financial Times з посиланням на джерела писала, що Трамп був «надзвичайно вражений і захоплений» нещодавньою кампанією далекобійних ударів України по Росії.

Російські НПЗ у вогні

4 липня Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом і привітав з 250-річчям незалежності США. За словами президента, вони з американським колегою обговорили ситуацію на фронті та в дипломатії. Зеленський зазначив, що зараз є реальна перспектива закінчити війну, і «рішучість Америки матиме вирішальне значення». Він додав, що лідери домовилися продовжити розмову особисто під час саміту НАТО в Анкарі.

NV
Інфографіка: NV

5 липня заступниця речниці Білого дому Анна Келлі підтвердила, що президенти Трамп і Зеленський проведуть двосторонню зустріч під час саміту НАТО в Анкарі 7−8 липня.

Зокрема, 8 липня Трамп візьме участь у двосторонніх зустрічах із Володимиром Зеленським та президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа, підсумувала вона.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   удари по російських НПЗ удари по території РФ Війна Росії проти України Володимир Зеленський Дональд Трамп

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies