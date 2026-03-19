«Хто знає про сюрпризи більше за них?» Трамп пожартував про Перл-Гарбор в присутності прем'єрки Японії

Президент США Трамп зустрівся з прем'єр-міністеркою Японії Санае Такаїчі в Білому домі, 19 березня 2026 року (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

В Дональда Трампа запитали, чому він не повідомив союзників, як-от Японію, про свій намір розпочати операцію проти Ірану. Американський президент натомість пожартував про напад на Перл-Гарбор.

Про це він сказав у четвер, 19 березня, під час пресконференції з прем'єркою Японії Санае Такаїчі.

«По-перше, не варто занадто багато сигналізувати. Знаєте, коли ми заходимо, ми заходимо дуже сильно, і ми нікому про це не казали, бо хотіли ефекту сюрпризу. Хто знає про сюрприз краще за Японію? Чому ви не попередили мене про Перл-Гарбор?», — зазначив Трамп.

Реклама

Також глава Білого дому заявив журналістам, що він задоволений рівнем підтримки з боку Японії щодо військових дій США в Ірані. Він протиставив це позиції європейських союзників, які висловлювали менш активну підтримку.

«У нас надзвичайна підтримка та взаємини з Японією в усьому. І я вірю, виходячи із заяв, наданих нам учора та позавчора стосовно Японії, що вони справді беруть на себе ініціативу. На відміну від НАТО», — сказав він.

16 березня прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі заявила, що її країна наразі не планує відправляти військові кораблі для забезпечення безпеки судноплавства в Ормузькій протоці після прохання про допомогу від президента США Дональда Трампа.

«Ми ще не прийняли жодних рішень щодо відправки військово-морських суден. Наразі ми вивчаємо, що Японія може зробити самостійно в межах нашого законодавчого поля», — зазначила Такаїчі.

14 березня Дональд Трамп висловив надію, що кілька країн відправлять свої кораблі до Ормузької протоки для забезпечення її розблокування.

«Багато країн, особливо ті, на які вплинула спроба Ірану перекрити Ормузьку протоку, направлять військові кораблі спільно зі США, щоб зберегти протоку відкритою і безпечною», — написав глава Білого дому на своїй платформі Truth Social.

Він додав, що сподівається, що Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Велика Британія та інші держави, які відчувають наслідки цього обмеження, направлять свої кораблі в цей район, щоб Ормузька протока більше не була під загрозою «з боку держави, яка була повністю обезголовлена».

16 березня Трамп заявив, що на НАТО чекає «дуже погане» майбутнє, якщо союзники по Альянсу не допоможуть Сполученим Штатам забезпечити безпеку в Ормузькій протоці.

Реклама:

Інфографіка: NV

Водночас американський президент висловив сумнів, що партнери по Альянсу відгукнуться на його заклик.

12 березня міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив в інтерв'ю британському телеканалу Sky News, що кораблі американських ВМС будуть супроводжувати нафтові танкери через Ормузьку протоку.