Трамп висловився проти участі курдів в операціях в Ірані

Трамп пояснив позицію тим, що війна й без того «достатньо складна» (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Дональд Трамп заявив, що не хоче залучення курдських формувань до бойових дій проти Ірану, хоча, за його словами, вони «готові зайти».

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на слова Трампа, сказані на борту Air Force One.



За даними WSJ, Трамп пояснив позицію тим, що війна й без того «достатньо складна», а участь курдів може спровокувати ширший внутрішній конфлікт в Ірані та хвилю сепаратистських виступів інших етнічних груп.

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Видання також зазначає, що на тлі цих заяв іранські державні медіа повідомляли про удари по курдських позиціях у Курдистані в Іраку, а Корпус вартових ісламської революції публічно погрожував «придушувати» сепаратистські рухи.

Напередодні Дональд Трамп заявив, що позитивно оцінює можливий наземний наступ курдських сил проти іранського режиму.

Reuters з посиланням на джерела раніше повідомляв, що іранські курдські збройні угруповання останніми днями консультувалися зі США щодо того, чи варто і як атакувати іранські сили безпеки на заході країни. За даними агентства, коаліція груп, що базується біля кордону Ірану та Іраку в регіоні Іракського Курдистану, готувалася до таких дій із метою послабити іранські силові структури.

На цьому тлі CNN повідомляв про нібито переговори щодо озброєння курдів, однак прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт публічно назвала такі твердження"повністю неправдивими".

Операція США та Ізраїлю проти Ірану

28 лютого Ізраїль і США заявили про атаки по Ірану — операції під назвою Рев лева (Ізраїль) та Епічна лють (США).

У Тегерані та низці інших великих міст Ірану прогриміли численні вибухи. Згодом Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що 86-річний аятола Алі Хаменеї загинувв результаті атаки у своїй резиденції, яка була повністю зруйнована. Також було підтверджено смерть головнокомандувача Корпусу вартових ісламської революції(КВІР) Мохаммеда Пакпура. За даними агентства IRNA, під час атаки було ліквідовано і головного радника з питань безпеки верховного лідера Ірану Алі Шамхані.

У відповідь на атаку Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю. Також іранські ракети та дрони атакували військові бази США у Катарі, ОАЕ, Бахрейні, Кувейті, Саудівській Аравії і Йорданії. Зокрема про численні вибухи повідомлялося в Дубаї, Абу-Дабі та Ер-Ріяді. Ізраїль у відповідь атакував об'єкти Хезболли в Лівані.

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1 березня президент США Дональд Трамп заявив, що лідери Ірану хочуть відновити переговори, і він на це погодився, але не уточнив строки. За оцінками Білого дому, внаслідок операції Епічна лють було ліквідовано 48 керівників іранського режиму.

За словами Трампа, війна США з Іраном триватиме близько чотирьох тижнів. Як зазначили у Збройних силах США, під час операції проти Ірану загинули чотири американські військові.

Інфографіка: NV

Представник ліквідованого аятоли в Раді національної безпеки Ірану Алі Ларіджані 2 березня заявив, що Іран не буде вести переговорів зі США.