Зеленський заявив, що Трамп підтримує посилення тиску на Росію для завершення війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його американський колега Дональд Трамп підтримує посилення санкційного тиску на Росію з метою примусити її до завершення війни.

Про це він сказав на відкритті засідання Контактної групи у форматі Рамштайн у четвер, 18 червня.

«У нас були (на саміті G7 у Франції — ред.) хороші зустрічі і перемовини з усіма лідерами, включно з президентом Трампом. Президент Сполучених Штатів дуже чіткий щодо нарощення тиску на Росію, щоб закінчити цю жахливу війну, яку Росія принесла проти України та всієї Європи. І це також спільна позиція усіх лідерів Сімки», — зазначив Зеленський.

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Також глава держави повідомив про наявність «достатньо сильних» інструментів, щоб «поставити Росію на шлях, коли дипломатія стане єдиним вибором».

Він назвав удар РФ по Києво-Печерській лаврі злочином проти людяності і заявив, що Україна готує відповіді на ці атаки.

«І сьогодні ви можете бачити одну з таких відповідей у Московському регіоні вранці. Тому наші далекобійні санкції б’ють по російських нафтових об'єктах, НПЗ дуже ефективно», — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що РФ вже зіткнулася з нестачею палива і тим, що доходи її бюджету значно падають.

Однак, як зауважив Зеленський, російський диктатор Володимир Путін не зупиняє війну проти України й наполягає на її продовженні. Тому тиск на Москву має зростати, підкреслив він.

«Кожен проєкт на підтримку українських дронів та нашого виробництва озброєння в Україні та разом, звичайно, з вами, з партнерами, і кожна санкційна дія проти Росії за цю війну — все це має наростати», — зазначив президент.

Зеленський каже, що зараз РФ платить за продовження війни проти України втратами у щонайменше 30 тис. солдатів кожного місяця на лінії фронту — вбитими і важко пораненими.

Глава держави наголосив, що «ця кількість буде зростати по мірі нашого покращення спроможності і зупиняти російські атаки».

Саміт G7 у Франції — головне

15 червня у Франції стартував триденний саміт G7, який зібрав представників найвпливовіших семи держав світу — Великої Британії, Канади, Німеччини, Італії, Франції, Японії, Сполучених Штатів, а також Європейського Союзу. Зеленського теж запросили на саміт.

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16 червня відбулися закриті переговори між Зеленським та Трампом. Американський президент назвав цю першу за кілька місяців зустріч «дуже хорошою».

Politico писало, що Трамп в обмін на допомогу Європи з Ормузькою протокою може піти на поступки щодо України. Президент США також здивував учасників саміту G7, оголосивши, що Штати знову введуть санкції проти нафтового сектора Росії.

У підсумковій заяві лідерів Сімки, опублікованій 17 червня, сказано, що країни домовилися запровадити нові санкції проти РФ та збільшити постачання систем ППО Україні.

Ввечері 17 червня Зеленський повідомив, що провів спільну розмову з Трампом та президентом Франції Еммануелем Макроном після завершення саміту G7.