Трамп закликав угорців голосувати за партію Орбана на парламентських виборах

Президент США Дональд Трамп заявив про свою «повну підтримку» угорського прем'єра Віктора Орбана і закликав угорців проголосувати за нього на парламентських виборах.

Про це він написав у своєму Truth Social.

Зокрема Трамп заявив, що Орбан є «надзвичайно сильним і впливовим лідером», який «неодноразово доводив свою здатність досягати визначних результатів», хоча його неодноразово критикували за згортання демократичних свобод і тиск на незалежні медіа.

Реклама

За його словами, угорський прем'єр «працює заради своєї країни» подібно до того, як він сам — заради Сполучених Штатів.

Також Трамп стверджував, що «саме завдяки Орбану» відносини між Угорщиною та США досягли нового рівня співпраці.

«День виборів — 12 квітня 2026 року. Угорщина: вийдіть і проголосуйте за Віктора Орбана. Він — справжній друг, борець і переможець, і має мою повну та беззастережну підтримку на переобрання прем'єр-міністром Угорщини. Я з ним на всіх етапах», — заявив американський президент.

27 січня Орбан звинуватив Україну у нібито спробі втручання в парламентські вибори в Угорщині та наказав викликати українського посла.

15 березня на мітингу в центрі Будапешта, присвяченому Національному дню Угорщини, Віктор Орбан звинуватив Україну у втручанні у виборчу кампанію напередодні парламентських виборів 12 квітня. Зокрема він стверджував, що Київ підтримує опозицію та ЄС нібито у спробі усунути його з посади.

12 квітня в Угорщині відбудуться парламентські вибори, які вважаються найсерйознішим викликом Орбану з моменту його приходу до влади 2010 року. Лідер опозиційної партії Тиса Петер Мадяр зараз випереджає Фідес Орбана в опитуваннях.

