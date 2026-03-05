«Досить велика кількість людей дійсно переконані, що майже все, що зараз робить Дональд Трамп, майже все, що він робить в зовнішній політиці, майже всі його активності у внутрішній політиці, вони дійсно скеровані на те, щоб відволікти увагу від тих проблемних моментів, які в нього є і зі справою Епштейна, і які в нього є, відповідно, у виборчому році, через його невдалі макрофінансові рішення, через його невдалі рішення в боротьбі з мігрантами», — розповів Краєв.

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