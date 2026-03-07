Трамп заявив, що США уклали «золоту угоду» з Венесуелою

Президент США Дональд Трамп оголосив про укладення нової угоди з урядом Венесуели щодо видобутку золота та інших мінералів у країні. Про це він заявив у суботу, 7 березня, під час саміту Щит Америки.

«Цього тижня ми офіційно визнали венесуельський уряд. Ми фактично юридично це визнали. І ми також щойно уклали історичну золоту угоду. Вона називається золота угода з Венесуелою, яка дозволить нашим двом країнам співпрацювати для сприяння продажу венесуельського золота та інших мінералів. У них є великі запаси золота. У них є хороша земля», — розповів деталі Трамп.

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Крім того, Трамп знову нагадав про свою позицію щодо Куби, заявивши, що «чекає на зміни» в країні. На даний момент Куба для адміністрації США — «не серед пріоритетів».

«У них поганий режим, який вже давно поганий. І раніше вони отримували гроші від Венесуели. Вони отримували нафту від Венесуели. Але вони не мають жодних грошей від Венесуели, у них немає нафти, у них немає нічого», — додав він.

Президент також підтвердив, що уряд Куби веде переговори з держсекретарем США Марко Рубіо щодо можливих угод, наголошуючи на необхідності зміни комуністичного режиму на Кубі на проамериканський.

5 березня Державний департамент США повідомив, що Вашингтон та тимчасовий уряд Венесуели домовилися відновити дипломатичні відносини між двома країнами.

Дипломатичні відносини між США та Венесуелою були перервані у 2019 році, ще за часів першого президентства Дональда Трампа, причому за рішенням Мадуро. Трамп публічно підтримав венесуельського опозиційного законодавця Хуана Гуайдо, який у січні того року оголосив себе тимчасовим президентом країни. Після цього Штати і Венесуела взаємно закрили свої посольства, а американський дипломатичний персонал вимушено переїхав до Колумбії.

Повалення режиму Мадуро

У ніч проти 3 січня США провели військову операцію у Венесуелі, під час якої американські спецпризначенці захопили диктатора Ніколаса Мадуро разом із його дружиною Сілією Флорес і вивезли з країни.

5 січня Мадуро і Флорес постали перед судом у Нью-Йорку. Вони не визнали себе винним за висунутими обвинуваченнями. Мадуро обвинувачується федеральним судом США за кількома тяжкими кримінальними статтями, пов’язаними з наркоторгівлею і тероризмом. Ці звинувачення було вперше висунуто заочно ще у березні 2020 року.

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5 січня в.о. президента Венесуели офіційно стала віцепрезидентка Делсі Родрігес.

13 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що відносини США і Венесуели є «дуже хорошими» і навіть анонсував візит до Каракасу.