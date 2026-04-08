«Кінець цивілізації» відкладається. Трамп оголосив про двотижневе перемир’я між США та Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що погодився призупинити бомбардування Ірану на два тижні за умови негайного відкриття Ормузької протоки.

Про це він заявив у ніч проти середи, 8 квітня, у соцмережі Truth Social.

«На підставі розмов із прем'єр-міністром Пакистану Шехбазом Шаріфом та фельдмаршалом Асімом Муніром, під час яких вони попросили мене призупинити напад руйнівної сили, що має бути направлена сьогодні вночі на Іран, та за умови, що Ісламська Республіка Іран погодиться на повне, негайне та безпечне відкриття Ормузької протоки, я погоджуюся призупинити бомбардування та атаку на Іран на строк у два тижні», — написав президент США.

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Він підкреслив, що домовленість передбачає двостороннє припинення вогню. За словами Трампа, США вже «досягли та перевищили всі військові цілі», а також «значно просунулися у досягненні остаточної угоди щодо довготривалого миру з Іраном і миру на Близькому Сході».

«Ми отримали від Ірану пропозицію з 10 пунктів і вважаємо її придатною основою для переговорів. Майже всі ключові питання попередніх суперечок між Сполученими Штатами та Іраном уже погоджені, але двотижневий період дозволить остаточно завершити та укласти угоду», — зазначив американський президент.

Раніше прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф звернувся до Трампа з проханням продовжити дедлайн для угоди з Іраном ще на два тижні.

Пакистанський прем'єр зазначив, що дипломатичні зусилля «просуваються стабільно, впевнено та потужно і можуть привести до суттєвих результатів у найближчому майбутньому». Він також закликав Іран відкрити Ормузьку протоку на цей період як жест доброї волі.

У Білому домі згодом підтвердили, що Дональд Трамп вже поінформований про пропозицію Пакистану.

Протягом останньої доби Дональд Трамп озвучив низку нових погроз на адресу Ірану, заявивши, що готовий розпочати реалізацію своїх загроз вже цієї ночі, якщо його ультиматум щодо відкриття Ормузької протоки не буде виконано.

Зокрема, він заявив, що США можуть «знищити Іран за одну ніч» і за лічені години розбомбити всі мости та електростанції країни. Трамп також попередив, що у разі невиконання його вимог «ціла цивілізація загине».

Ультиматум, оголошений Трампом, спливав о 20:00 за східним часом США (03:00 8 квітня за Києвом).

Іран після погроз Дональда Трампа повідомив пакистанським посередникам, що більше не вестиме переговорів зі Сполученими Штатами щодо припинення вогню.

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У Тегерані заявили, що в разі подальших ударів Сполучених Штатів по інфраструктурі Ірану «брама пекла» відкриється вже для США та Ізраїлю. За даними CNN, Тегеран заявив, що повністю відкриє Ормузьку протоку тільки після компенсації країні фінансових збитків через війну.

6 квітня видання Axios повідомило, що США та Іран за допомогою посередників обговорюють умови потенційного 45-денного припинення вогню, яке може призвести до остаточного завершення війни.

Того ж дня агентство Reuters із посиланням на джерела написало, що Іран відмовився від пропозиції щодо завершення війни зі США та Ізраїлем, у рамках якої Тегеран мав розблокувати Ормузьку протоку для припинення вогню.