Президент США Дональд Трамп, який 16 червня зустрівся з Володимиром Зеленським на саміті G7, а перед цим мав розмову з Володимиром Путіним, зазначив, що Україна наразі «справляється досить добре» на полі бою.

Про це повідомляє видання Axios із посиланням на власні джерела.

За словами двох посадовців, які були присутні на саміті, американський лідер висловив розчарування діями Путіна.

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Щобільше, Трамп сигналізував про готовність відмовитися від так відомих «анкориджських домовленостей», відповідно до яких Сполучені Штати раніше погоджувалися з вимогою Росії щодо її контролю над неокупованими наразі частинами українського сходу у межах будь-якої майбутньої мирної угоди.

Один із присутніх чиновників зауважив, що Трамп виявляв скептицизм щодо всього, що пов’язано з Путіним, і говорив про необхідність тиску на Росію, проте інші світові лідери наразі сумніваються, що він дійсно вдасться до реальних кроків у цьому напрямку.

Переговори за участі США — що відомо

Ці кулуарні заяви американського президента збіглися у часі з поясненнями колишнього представника США в Україні Джона Гербста щодо того, які саме фактори наразі утримують спецпредставників Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера від запланованого візиту до Києва. Водночас колишній спеціальний посланець президента США з питань України Кіт Келлог офіційно підтвердив, що переговорний процес між Україною, США та Росією зараз фактично призупинений, оцінивши цей факт позитивно.

До цього дипломатична активність супроводжувалася низкою невдалих ініціатив з різних сторін. Зокрема, 7 травня президент Європейської ради Антоніу Кошта заявляв про готовність лідерів ЄС розпочати переговори з Росією. Російський диктатор Володимир Путін пропонував залучити як європейського посередника проросійського експрезидента чи ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера, проте цю ідею категорично відкинули як в Україні, так і в офіційному Берліні.

Зі свого боку Володимир Зеленський 4 червня опублікував відкритий лист до Путіна із закликом завершити війну у двосторонньому форматі між Україною та РФ і запропонував провести особисту зустріч, але російський лідер цю пропозицію відкинув та розкритикував сам лист.

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Вже 8 червня Зеленський публічно заявив, що погодився б на замороження чинної лінії фронту та подальший перехід до дипломатичного врегулювання конфлікту. Тоді ж стало відомо, що у травні до Києва за санкцією Путіна приїздив російський олігарх Роман Абрамович.