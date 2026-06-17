Трамп заявив, що якщо іранці «не поводитимуться як слід», США скидатимуть бомби «просто їм на голови»

Президент США Дональд Трамп заявив, що потенційна угода з Іраном не є остаточною, і не виключив відновлення військових ударів по Тегерану. Пром це він сказав у середу, 17 червня, на полях саміту G7, повідомляє Guardian .

За його словами, домовленість наразі є лише меморандумом про взаєморозуміння.

«Якщо мені це не сподобається, ми знову почнемо стріляти по них, скидати бомби. І якщо мені це не сподобається, якщо вони не будуть поводитися як слід, ми одразу ж повернемося до скидання бомб просто їм на голови», — сказав Трамп.

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Крім того, Трамп стверджував, що запобіг «світовій депресії», за яку виступали деякі «дурні люди».

За словами американського президента, Ормузька протока «вже частково відкрита» і «незабаром, протягом найближчих одного-двох днів, вона повністю відкриється».

Як повідомлялося, США та Іран досягли мирної угоди та домовилися про негайне і постійне припинення військових операцій на всіх фронтах, зокрема в Лівані. Його офіційне підписання заплановано на 19 червня у Швейцарії.

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що домовленості з Іраном остаточно узгоджені. Також він заявив про «безмитне відкриття» Ормузької протоки та негайне припинення військово-морської блокади США в регіоні.

15 червня віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що угода з Іраном вже була підписана в електронному вигляді минулих вихідних. При цьому Венс натякнув, що умови угоди вже набрали чинності і що Іран не отримує жодних нових фінансових пільг.