Трамп не виключив, що США можуть закрити небо над Україною після мирної угоди з Росією

Зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа на полях саміту НАТО в Анкарі, 8 липня 2026 року (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Дональд Трамп не виключив, що Вашингтон може допомогти закрити небо над Україною в разі укладення мирної угоди з країною-агресором. Таку заяву він зробив у середу, 8 липня, під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі.

Трампу поставили запитання, чи готові США закрити небо над Україною в межах гарантій безпеки.

«Якщо це необхідно — так… Послухайте, коли ми укладемо угоду — з гарантіями безпеки чи без них, — якщо в нас буде угода, нам не доведеться хвилюватися через те, про що ви кажете… Ми хочемо гарантувати дотримання угоди…» — сказав президент США, після чого запевнив, що всі його попередні домовленості з Путіним виконувалися і він не вважає, що Росія порушить угоду.

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Однак, за словами Трампа, на такий випадок також будуть гарантії безпеки.

«Росія нас дуже поважає, і ми збираємося працювати над певною угодою у сфері безпеки. Якщо нам вдасться укласти правильну угоду, це допоможе Європі… і ми зможемо розробити певний пакет заходів із гарантування безпеки», — сказав він.

Під час брифінгу із Зеленським Трамп запевняв, що російський диктатор хоче закінчити війну і йому «не подобається те, що відбувається».

Президент США також пообіцяв, що Україна отримає ліцензію на виробництво ракет для ЗРК Patriot — єдиних в українському арсеналі, здатних збивати балістичні цілі.

8 липня New York Post із посиланням на джерела повідомила, що Україна відмовилася від проєкту мирного плану президента США Дональда Трампа, який складався з 28 пунктів, і тепер прагне вигіднішої угоди, оскільки ситуація на полі бою змінилася.

9 лютого Зеленський казав, що документи щодо гарантій безпеки для України від США вже готові.

13 лютого глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Київ отримав інформацію від Вашингтона про готовність ратифікувати гарантії безпеки для України в Конгресі США.