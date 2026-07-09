У Кремлі заявили, що Трамп не телефонував Путіну після саміту НАТО, хоча обіцяв

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що президент США Дональд Трамп не телефонував російському диктатору Володимиру Путіну після саміту НАТО в Анкарі.

Про це у четвер, 9 липня, повідомило російське пропагандистське агентство РИА Новости.

«Пан Трамп, судячи з усього, був дуже зайнятий після всіх зустрічей в Анкарі, тому вчора ніхто не дзвонив», — сказав прессекретар Путіна, додавши, що той «завжди радий поспілкуватися».

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Пєсков стверджує, що Путін «відкритий до діалогу» з Трампом. Крім цього, у кремлі заявили, що думка про те, що військовий тиск на Росію сприятиме врегулюванню війни в Україні «є помилковою».

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8 липня Трамп заявив, що проведе телефонну розмову з Путіним. Про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі.

Трамп запропонував журналістам поставити запитання, яке він міг би передати Путіну. У відповідь один із журналістів поцікавився, коли закінчиться війна.

«Не думаю, що я коли-небудь ставив йому це запитання», — пожартував Трамп. Президент США також заявив, що чинить сильний тиск на очільника Кремля. «Ми дуже сильно тиснемо на президента Путіна. Не думаю, що йому це подобається», — сказав Трамп.

Зустріч Зеленського з Трампом 8 липня

Зеленський на спільній пресконференції повідомив, що Україна і Штати розпочали роботу над дроновою угодою, і Трамп підтвердив, що США готові купувати українські безпілотники.

Тоді ж Трамп заявив, що за останні кілька тижнів вдалося досягти відчутного прогресу в переговорах щодо завершення війни в Україні, а його відносини з Зеленським після сварки в Білому домі стали «дуже хорошими». Водночас президент США вважає, що припинення війни залишається непростим завданням, оскільки і Зеленський, і диктатор РФ Володимир Путін, за його словами, є «складними персонажами».