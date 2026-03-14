Адміністрація президента США Дональда Трампа відкинула спроби близькосхідних союзників розпочати переговори щодо припинення війни з Іраном, повідомляє Reuters з посиланням на обізнані джерела.

За словами джерел, кілька країн намагалися стати посередниками та налагодити канали комунікації між Вашингтоном та Тегераном.

Оман, який раніше виконував роль посередника між США та Іраном, неодноразово намагався ініціювати діалог, але Білий дім чітко дав зрозуміти, що наразі вони не зацікавлені в таких переговорах.

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Високопосадовець Білого дому підтвердив агентству, що Трамп відхилив ці ініціативи і зосереджений на продовженні військових операцій для подальшого ослаблення військового потенціалу Ірану.

«Він зараз у цьому не зацікавлений, і ми продовжимо місію без змін. Можливо, настане день, але не зараз», — сказав чиновник.

Зі свого боку Іран також відкинув можливість припинення вогню, поки США та Ізраїль не зупинять авіаудари. За словами двох високопосадовців іранського уряду, на яких посилається агентство, Тегеран відмовляється від будь-яких домовленостей про перемир’я без виконання своїх вимог, серед яких припинення атак і отримання компенсацій.

14 березня Трамп заявляв, що Іран «повністю розгромлений» внаслідок спецоперації США та Ізраїлю і тепер прагне укласти угоду.

«Фейкові ЗМІ ненавидять повідомляти про те, як добре американські військові впоралися з Іраном, який повністю розгромлений і хоче укласти угоду — але не ту угоду, яку я б прийняв!» — зазначив президент США.

13 березня газета Wall Street Journal повідомляла, що попри заклики радників припинити спецоперацію, Трамп планує продовжувати удари по Ірану та його союзниках. За оцінками військових, конфлікт, ймовірно, триватиме ще кілька тижнів, незважаючи на публічні заяви Трампа про «досягнуті цілі».

Тоді ж Трамп заявляв, що американські військові завдали «одного з найпотужніших ударів в історії Близького Сходу» по військових об'єктах на іранському острові Харг. Водночас глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати та Ізраїль завдали ударів по понад 15 тис. цілях в Ірані з початку своєї спільної військової кампанії.

Інфографіка: NV

11 березня президент США Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном скоро закінчиться, тому що там, за його словами, «практично не залишилося цілей для ураження».

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Однак ізраїльські міністри і представники служб безпеки вважають, що падіння режиму в Ірані може зайняти цілий рік, навіть якщо військова кампанія Сполучених Штатів та Ізраїлю завершиться раніше.