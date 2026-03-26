Президент США Дональд Трамп не підтримав ідею прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу закликати іранців виходити на протести проти уряду , повідомляє Axios із посиланням на американських чиновників та ізраїльське джерело.

За даними видання, Трамп під час телефонної розмови з Нетаньягу сказав: «Навіщо, в біса, нам закликати людей виходити на вулиці, якщо їх просто розстріляють».

Як зазначає Axios, США та Ізраїль мають спільну позицію щодо більшості цілей війни, але їхні погляди розходяться у питанні зміни режиму в Ірані.

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Неназвані американські чиновники зауважили, що Трамп розглядає зміну режиму в Ірану радше як «бонус», тоді як Нетаньягу вважає створення умов для повстання одним із ключових завдань Ізраїлю у війні.

За словами джерел, минулого тижня прем'єр Ізраїлю під час телефонної розмови з президентом США заявив, що іранський режим перебуває у стані хаосу, тому зараз є сприятливий момент для його подальшої дестабілізації.

Нетаньягу запропонував Трампу спільно закликати іранський народ вийти на протести, але американський президент висловив побоювання, що це лише призведе до масових вбивств.

Обізнане джерело розповіло, що лідери домовилися почекати й подивитися, чи вийдуть іранці на вулиці під час щорічного Свята вогню 18 березня.

При цьому прем'єр Ізраїлю виступив із закликом самостійно: «Наші літаки завдають ударів по терористах на землі, на дорогах і на громадських площах. Це зроблено для того, щоб відважний іранський народ міг відсвяткувати Свято вогню. Тож виходьте і святкуйте. Ми спостерігаємо за вами з висоти».

Однак на вулиці вийшло дуже мало іранців через страх перед реакцією режиму, зазначили американські та ізраїльські чиновники.

Раніше видання The New York Times написало, що США та Ізраїль під час підготовки до війни в Ірані розраховували, що вбивство лідерів на початку операції та робота ізраїльської розвідки призведуть до масових повстань у країні, здатних повалити уряд.

18 березня видання The Washington Post з посиланням на телеграму Державного департаменту США повідомило, що ізраїльські чиновники сподіваються на повстання в Ірані, хоча воно може призвести до масової загибелі іранців.

На початку березня міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що удари по Ірану можуть створити умови для повстання проти режиму.