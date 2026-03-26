«Їх просто розстріляють». Трамп не підтримав ідею Нетаньягу спільно закликати іранців до протестів — Axios

26 березня, 08:01
США та Ізраїль мають різні погляди щодо зміни режиму в Ірані, повідомляє видання Axios (Фото: REUTERS/ Albert Gea)

США та Ізраїль мають різні погляди щодо зміни режиму в Ірані, повідомляє видання Axios (Фото: REUTERS/ Albert Gea)

Президент США Дональд Трамп не підтримав ідею прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу закликати іранців виходити на протести проти уряду, повідомляє Axios із посиланням на американських чиновників та ізраїльське джерело.

За даними видання, Трамп під час телефонної розмови з Нетаньягу сказав: «Навіщо, в біса, нам закликати людей виходити на вулиці, якщо їх просто розстріляють».

Як зазначає Axios, США та Ізраїль мають спільну позицію щодо більшості цілей війни, але їхні погляди розходяться у питанні зміни режиму в Ірані.

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Неназвані американські чиновники зауважили, що Трамп розглядає зміну режиму в Ірану радше як «бонус», тоді як Нетаньягу вважає створення умов для повстання одним із ключових завдань Ізраїлю у війні.

За словами джерел, минулого тижня прем'єр Ізраїлю під час телефонної розмови з президентом США заявив, що іранський режим перебуває у стані хаосу, тому зараз є сприятливий момент для його подальшої дестабілізації.

Нетаньягу запропонував Трампу спільно закликати іранський народ вийти на протести, але американський президент висловив побоювання, що це лише призведе до масових вбивств.

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Обізнане джерело розповіло, що лідери домовилися почекати й подивитися, чи вийдуть іранці на вулиці під час щорічного Свята вогню 18 березня.

При цьому прем'єр Ізраїлю виступив із закликом самостійно: «Наші літаки завдають ударів по терористах на землі, на дорогах і на громадських площах. Це зроблено для того, щоб відважний іранський народ міг відсвяткувати Свято вогню. Тож виходьте і святкуйте. Ми спостерігаємо за вами з висоти».

Однак на вулиці вийшло дуже мало іранців через страх перед реакцією режиму, зазначили американські та ізраїльські чиновники.

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Раніше видання The New York Times написало, що США та Ізраїль під час підготовки до війни в Ірані розраховували, що вбивство лідерів на початку операції та робота ізраїльської розвідки призведуть до масових повстань у країні, здатних повалити уряд.

18 березня видання The Washington Post з посиланням на телеграму Державного департаменту США повідомило, що ізраїльські чиновники сподіваються на повстання в Ірані, хоча воно може призвести до масової загибелі іранців.

На початку березня міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що удари по Ірану можуть створити умови для повстання проти режиму.

Редактор: Єва Сластнова

Теги:   Дональд Трамп Біньямін Нетаньягу Іран протести в Ірані війна проти Ірана

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