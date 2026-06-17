Трамп сказав світовим лідерам, що він там головний (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

На саміті лідерів Великої сімки , який проходить з 15 до 17 червня у Франції, президент США Дональд Трамп заявив лідерам G7, що він тут «бос».

Про це повідомляє низка видань, зокрема звернуло увагу медіа The Guardian.

На кадрах видно, як президент США прямує за стіл переговорів перед ранковим засіданням, а в якийсь момент неочікувано вигукує «Я тут бос!». Після цього він поплескав по спині прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

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У відповідь на таку заяву світові лідери стримано розсміялися.

Це вже не вперше за цьогорічний саміт Групи семи, коли президент США привернув до себе увагу нетиповою поведінкою. Зокрема медіа та користувачі соцмереж звертали уваги на те, як Трамп намагався відзначитись під час спільного фото з дипломатами в залі перемовин.

Також у мережі завірусились кадри, які зробили теж під час спільного фото — цього разу на вулиці біля логотипу G7. Користувачі помітили, що Дональд Трамп незграбно стояв на самоті у той час, як дипломати згуртувались та спілкувалися між собою.

Сьогодні, 17 червня — останній день саміту лідерів Великої сімки, який триває з 15 червня у курортному місті Ев’ян-ле-Бен.

16 червня відбулися закриті переговори між Зеленським та Трампом. Американський президент назвав цю першу за кілька місяців зустріч «дуже хорошою», а Зеленський повідомив, що сподівається на ще одну зустріч із Трампом. Очікується, що перемовини з президентом США відбудуться 17 червня.