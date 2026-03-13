«Дивіться, що сьогодні станеться»: Трамп натякнув на нові удари по «божевільних покидьках» в Ірані
Президент США Дональд Трамп виступає у Східній кімнаті Білого дому у Вашингтоні, 12 березня 2026 року (Фото: REUTERS/Evan Vucci)
Президент США Дональд Трамп натякнув на подальші удари по «божевільних покидьках» в Ірані та спростував інформацію ЗМІ про те, що «США не перемагають». Про це Трамп написав у Truth Social 12 березня, пише Sky News.
Він повторив думку про те, що військові ресурси Ірану значно скоротилися з початку конфлікту. За словами Трампа, ВМС і ВПС Ірану «більше не існують». Іранські ракети, дрони та інші засоби, за даними президента США, знищено, а лідери країни «зникли з лиця землі».
«Ми маємо безпрецедентну вогневу потужність, необмежену кількість боєприпасів і багато часу — дивіться, що сьогодні станеться з цими божевільними покидьками. Вони вбивали невинних людей по всьому світу протягом 47 років, а тепер я, як 47-й президент Сполучених Штатів Америки, вбиваю їх. Яка це велика честь!» — написав Трамп.
Він спростував інформацію The New York Times, назвавши помилкою думку, що США не перемагають. Америка, за словами Трампа, знищує терористичний режим Ірану у військовому, економічному та інших аспектах.
12 березня Трамп заявив, що Штати «перемогли» у війні з Іраном.
«Дозвольте мені сказати, що ми перемогли. Ви знаєте, ніколи не хочеться занадто рано говорити про перемогу. Ми перемогли. Ми перемогли, вже о першій годині все було закінчено, але ми перемогли», — заявив президент США.
Водночас він дав зрозуміти, що США ще продовжують досягати цілей своєї військової операції проти Ірану.
Того ж дня новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї опублікував своє перше звернення, у якому пригрозив новими атаками на американські військові бази на Близькому Сході.
Раніше Трамп заявляв, що війна з Іраном може скоро завершитися.