«Дивіться, що сьогодні станеться»: Трамп натякнув на нові удари по «божевільних покидьках» в Ірані

Президент США Дональд Трамп виступає у Східній кімнаті Білого дому у Вашингтоні, 12 березня 2026 року (Фото: REUTERS/Evan Vucci)

Президент США Дональд Трамп натякнув на подальші удари по «божевільних покидьках» в Ірані та спростував інформацію ЗМІ про те, що «США не перемагають». Про це Трамп написав у Truth Social 12 березня, пише Sky News.

Він повторив думку про те, що військові ресурси Ірану значно скоротилися з початку конфлікту. За словами Трампа, ВМС і ВПС Ірану «більше не існують». Іранські ракети, дрони та інші засоби, за даними президента США, знищено, а лідери країни «зникли з лиця землі».

Реклама

«Ми маємо безпрецедентну вогневу потужність, необмежену кількість боєприпасів і багато часу — дивіться, що сьогодні станеться з цими божевільними покидьками. Вони вбивали невинних людей по всьому світу протягом 47 років, а тепер я, як 47-й президент Сполучених Штатів Америки, вбиваю їх. Яка це велика честь!» — написав Трамп.

Читайте також: Тегеран висунув три вимоги для закінчення війни зі США та Ізраїлем

Він спростував інформацію The New York Times, назвавши помилкою думку, що США не перемагають. Америка, за словами Трампа, знищує терористичний режим Ірану у військовому, економічному та інших аспектах.

12 березня Трамп заявив, що Штати «перемогли» у війні з Іраном.

«Дозвольте мені сказати, що ми перемогли. Ви знаєте, ніколи не хочеться занадто рано говорити про перемогу. Ми перемогли. Ми перемогли, вже о першій годині все було закінчено, але ми перемогли», — заявив президент США.

Водночас він дав зрозуміти, що США ще продовжують досягати цілей своєї військової операції проти Ірану.

Того ж дня новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї опублікував своє перше звернення, у якому пригрозив новими атаками на американські військові бази на Близькому Сході.

Раніше Трамп заявляв, що війна з Іраном може скоро завершитися.