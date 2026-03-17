Судна, що «застрягли» в Омані через фактичне блокування Ормузької протоки (Фото: REUTERS/Benoit Tessier)

Про це пише Axios із посиланням на обізнані джерела.

За даними співрозмовників видання, хоча Велика Британія і поширила проєкт плану серед потенційних членів коаліції, реакція інших країн коливалася від скептицизму до категоричної відмови.

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Джерело, знайоме з ходом переговорів, повідомило, що адміністрація Трампа бажає бачити в коаліції Велику Британію, Францію, Німеччину, Італію, Австралію, Канаду, країни Перської затоки, а також Йорданію.

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Також Сполучені Штати звернулися до Японії та Південної Кореї.

Однак лідери таких країн, як Італія, Німеччина та Японія вже відкинули можливість відправки військово-морських суден, пише Axios.

У неділю відбулися переговори Трампа і прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Також президент США поговорив про приєднання до коаліції з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Президент США заявив, що Макрон «на 8 з 10» готовий допомогти. Він також повідомив, що Велика Британія приєднається. Утім, обізнане джерело розповіло, що Макрон не дав однозначної відповіді, а Стармер був налаштований на співпрацю.

За словами іншого співрозмовника видання, «Макрон не дав остаточного «ні», але наразі це «ні».

Велика Британія напрацювала проєкт створення багатонаціональної цільової групи і поділилася ним з американцями та кількома іншими країнами, повідомили два джерела. Однак цей план не було надано всім країнам, яким Трамп запропонував приєднатися.

Axios також наводить тезу європейського дипломата, який сказав: «Це повний бардак. Багато людей збентежено».

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Зі свого боку Трамп під час спілкування з журналістами заявив, що «вкрай розчарований» деякими країнами, які скептично ставляться до співпраці зі США в питанні відкриття протоки.

Президент США підживлює напруженість у відносинах із багатьма з тих самих союзників, до яких він тепер, після року мит, образ і погроз, звертається по допомогу, констатує видання. Багато союзників США також зі скептицизмом ставилися до доводів Дональда Трампа на користь війни проти Ірану.

Однак їм загрожують важкі наслідки, якщо нафта та інші товари не зможуть перетинати Ормузьку протоку, резюмує Axios.

12 березня Трамп заявив, що Штати «перемогли» у війні з Іраном.

«Дозвольте мені сказати, що ми перемогли. Ви знаєте, ніколи не хочеться занадто рано говорити про перемогу. Ми перемогли. Ми перемогли, вже о першій годині дня все було закінчено, але ми перемогли», — заявив президент США.

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Він також заявляв, що війна з Іраном може скоро завершитися.

14 березня президент США висловив сподівання, що кілька країн, зокрема Китай, Франція, Японія, Південна Корея і Велика Британія, відправлять свої кораблі до Ормузької протоки.

15 березня Трамп заявив, що Сполучені Штати обговорюють патрулювання Ормузької протоки із сімома країнами. Він також додав, що на НАТО чекає «дуже погане» майбутнє, якщо союзники по Альянсу не допоможуть Штатам забезпечити безпеку в Ормузькій протоці.

Того ж дня міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що його країна не братиме участі в патрулюванні Ормузької протоки.

Ормузька протока залишається фактично заблокованою через війну на Близькому Сході, зокрема, через мінування та іранські удари. Вона є найважливішим у світі маршрутом експорту нафти та скрапленого природного газу (до 20% глобальних постачань), що з'єднує найбільших виробників вуглеводнів у Перській затоці, таких як Саудівська Аравія, Іран, Ірак, Катар, Кувейт та ОАЕ, з Оманською затокою та Аравійським морем.