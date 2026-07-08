Трамп наказав припинити торгівлю США з Іспанією через її позицію щодо витрат на НАТО та війни проти Ірану

Дональд Трамп вже вдруге доручає припинити торгівлю США з Іспанією, першого разу він робив це у березні (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Президент США Дональд Трамп 8 липня наказав негайно припинити всю торгівлю з Іспанією попри правила Європейського Союзу, які вимагають проведення торговельних переговорів в рамках єдиного блоку, повідомляє Reuters .

Це загострює суперечки навколо витрат на НАТО та війни проти Ірану, зазначає агентство. Трам назвав Іспанію «жахливим партнером».

Також, за даними Reuters, Трамп роздратував Данію, повторивши, що США повинні контролювати Гренландію. Данія у відповідь пообіцяла захищати кожен сантиметр своєї території.

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Reuters нагадує, що це вже другий раз, коли Трамп доручив міністру фінансів США Скоту Бессенту припинити торгівлю з Іспанією через її відмову дотримуватися нової цільової норми витрат НАТО на оборону у 5% ВВП. Після першої такої заяви президента США, яку він зробив у березні, торгівля між двома країнами продовжилась у звичайному режимі.

«Іспанія ні на що не погоджується, і ви не повинні про них переживати», — сказав Трамп генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, який пізніше спробував заспокоїти напруженість, заявивши, що Іспанія «зробила величезний крок минулого року», збільшивши свої витрати до 2%, хоча й додав, що «все ще є питання, які нам потрібно вирішити».

«Я не хочу з ними торгувати, добре?» — сказав Трамп, повернувшись до Бессента, який відповів: «Так, сер».

Потім Трамп додав: «Прийміть це негайно. Навіть не розмовляйте з ними. Вони безнадійні. Вони погані люди… Вони заробляють на нас так багато грошей, і ми збираємося зробити так, щоб вони заробляли набагато менше».

Офіс Санчеса заявив, що ставиться до заяв Трампа як до «звичайної справи» і не має наміру змінювати «чудові» відносини, які він має з Вашингтоном. Він зазначив, що Іспанія має дефіцит торговельного балансу зі США і що економічні зв’язки будуються приватними компаніями, а не урядами, додавши, що в рамках митного та торгового союзу окремих членів ЄС не можна виокремлювати.

Вашингтон спільно з Мадридом експлуатує дві ключові військові бази на півдні Іспанії для військово-морських і повітряних операцій.

На запитання, чи має Іспанія плани дій у надзвичайних ситуаціях на випадок, якщо США скоротять сили або активи на базах, іспанські чиновники цього тижня заявили, що немає жодних ознак того, що такий план реалізується, оскільки інвестиції в обидві бази зростають.

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Іспанія є найбільшим у світі експортером оливкової олії, а також продає автозапчастини, сталь, хімікати та вино до Сполучених Штатів, хоча аналітики вважають її менш вразливою до погроз Трампа щодо економічних репресій, ніж інші європейські економіки.