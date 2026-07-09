Російський удар по Києву у ніч проти 6 липня 2026 року (Фото: REUTERS/Vladyslav Sodel)

Перш ніж Україна зможе самостійно виробляти ракети-перехоплювачі для Patriot , країна-агресор Росія може скористатися цим періодом для посилення ударів.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни. ( ISW) за 8 липня.

Як зазначають експерти, американський лідер Дональд Трамп заявив, що США передадуть Україні ліцензію на виробництво неуточненого типу ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot, які відіграють вирішальну роль у захисті від російських балістичних ракет. Виробництво може розпочатися вже за два-три місяці.

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Залишається незрозумілим, чи схвалить Трамп видачу Україні ліцензії на виробництво досконаліших перехоплювачів PAC-3 або простіших PAC-2, зазначає ISW. Президент США уточнив, що американського виробника ще не повідомили про видачу ліцензії Україні.

Залишається незрозумілим, скільки часу знадобиться Україні для початку виробництва ракет-перехоплювачів, оскільки виробничі потужності залежатимуть від наявності базових компонентів і масштабування всього ланцюга постачання, що забезпечує виробництво цих компонентів, зазначають аналітики ISW.

Аналітики також звертають увагу на те, що Росія може виробляти від 60 до 65 балістичних ракет «Іскандер» на місяць.

Підсумовуючи, в ISW наголосили, що Росія може скористатися часовим вікном до того, як Україна почне самостійно виробляти ракети-перехоплювачі для Patriot, і посилити ракетні удари, щоб завдати максимальної шкоди, перш ніж Україна зможе захищатися надійніше.

Наприкінці травня президент Володимир Зеленський надіслав президенту США Дональду Трампу та Конгресу термінового листа з попередженням про критичний дефіцит засобів ППО в Україні. Згодом Зеленський розповів журналістам, що в листі до американського колеги він запросив ліцензію на виробництво протибалістичних ракет Patriot .

У середу, 8 липня, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон передасть Києву ліцензію на виробництво ракет для ЗРК Patriot. Він зробив цю заяву під час пресконференції зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі.

Президент США також сказав, що виробника Patriot ще не поінформували, але «все владнається».

Останнім часом країна-агресор Росія посилила масовані удари по українських містах на тлі успішних ударів України по цілях на великій відстані. Під час масованої атаки на Київ 6 липня Україна не змогла перехопити жодної балістичної ракети через критичний дефіцит ракет для систем Patriot — єдиних систем в арсеналі України, здатних збивати балістичні ракети. Унаслідок цієї атаки на столицю загинуло 19 людей .