За місяць від початку військової операції проти Ірану президент США Дональд Трамп стоїть перед важким вибором: укласти потенційно недосконалу угоду та завершити війну, або ж ризикнути ескалацією, що може призвести до затяжного конфлікту, який загрожує його президентству, повідомляє Reuters .

Зазначається, що Трамп, на тлі зростання світових цін на енергоносії та падіння рівня підтримки, має вирішити, чи продовжувати чи посилювати війну.

Водночас, за словами джерела в Білому домі, Трамп висловив бажання уникнути «вічної війни» і знайти рішення через переговори. Він закликав своїх радників наголосити, що бойові дії триватимуть від чотирьох до шести тижнів, хоча ці терміни вже виглядають «нереалістичними», додало джерело.

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Водночас Трамп погрожував значною військовою ескалацією у випадку провалу переговорів з Іраном.

«У президента Трампа погані варіанти для завершення війни. Частково проблема полягає у відсутності ясності щодо того, яким буде задовільний результат», — сказав Джонатан Панікофф, колишній заступник офіцера національної розвідки США на Близькому Сході.

Видання зазначає, що найбільша помилка Трампа полягала в недооцінці масштабу іранської відплати.

Неназваний представник Білого дому зазначив, що операція завершиться, коли будуть досягнуті поставлені цілі.

Усвідомлюючи ризики, Трамп посилює військову присутність у регіоні, направляючи тисячі додаткових військ і погрожуючи Ірану посиленням тиску, що включає можливе введення наземних сил, якщо Тегеран не виконає його вимоги, пише Reuters.

Аналітики вважають, що демонстрація військової сили може бути спробою створити важелі тиску для отримання поступок від Ірану, проте вона також несе ризик втягнення США в затяжний конфлікт. Введення наземних військ на територію Ірану, ймовірно, викличе негативну реакцію серед багатьох американських виборців, додає агенція.

Інший можливий сценарій, за словами експертів, передбачає фінальний масований авіаудар в рамках операції Епічна лють, спрямований на підрив військового потенціалу та ядерних об'єктів Ірану. Після цього Трамп може оголосити про перемогу та заявити, що цілі війни досягнуті. Однак, пише Reuters, така заява буде виглядати сумнівною, поки життєво важлива Ормузька протока не буде повністю відкрита, що Іран наразі відмовляється допустити.

Відсутність чіткої стратегії виходу з конфлікту становить загрозу не лише для президентства Трампа, але й для перспектив його партії, оскільки республіканці будуть намагатися зберегти свою незначну більшість у Конгресі США на проміжних виборах у листопаді, додає агенція.

Реклама:

27 березня спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що вже «цього тижня» можуть відбутися переговори з Іраном.

Своєю чергою державний секретар США Марко Рубіо стверджував, що, на його думку, війна в Ірані завершиться протягом тижнів, а не місяців.

Того ж дня видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомило, що Пентагон розглядає можливість відправити до 10 тисяч американських військових на Близький Схід на тлі напруги з Іраном.