«Це тільки початок»: Трамп заявив про розвиток «дуже хороших» відносин із Зеленським після сварки в Білому домі

Зустріч президентів України та США на полях саміту НАТО в Анкарі (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Дональд Трамп заявив про значний прогрес у переговорах щодо завершення війни в Україні та відзначив розвиток «дуже хороших» особистих відносин із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це стало відомо під час спільної пресконференції Володимира Зеленського та Дональда Трампа, що відбулася сьогодні, 8 липня 2026 року, на полях саміту НАТО в Анкарі.

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Коментуючи врегулювання війни, Трамп визнав, що завершення російського вторгнення є складним завданням, оскільки, за його словами, і російський диктатор Володимир Путін, і президент України Володимир Зеленський є «складними персонажами».

Водночас він додав: «Але я думаю, що ми досягли чималого прогресу за останні кілька тижнів, побачимо, як усе розвиватиметься».

Зеленський наголосив, що пріоритетом для України залишаються оборона та переговори про припинення війни. Президент підтвердив початок роботи над новою угодою зі США щодо постачання безпілотників: «Це дуже добрий початок».

Оцінюючи динаміку їхнього діалогу, Трамп зауважив: «Важко повірити, правда? Від Овального кабінету [сварки в Білому домі 28 лютого 2025 року] до сьогодні ми розвинули, я думаю, дуже хороші відносини».

Коли Зеленський додав, що «це не кінець», Трамп відповів: «Ні, це не кінець, можливо, це тільки початок».

Крім того, Трамп торкнувся питання українців, які перебувають у Польщі. Він заявив, що вони прагнуть повернутися додому після війни, та позитивно відгукнувся про діяльність президента Польщі Кароля Навроцького.

7−8 липня в Анкарі триває саміт НАТО, у межах якого Україна вже уклала оборонні домовленості у форматі Drone Deal з Естонією, Нідерландами та Данією, а також готує аналогічну угоду з Канадою.

8 липня Володимир Зеленський провів низку зустрічей, зокрема з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні, президентом Європейської ради Антоніу Коштою, президентом Південної Кореї Лі Чже Мьоном та делегацією конгресменів США.