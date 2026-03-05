«Може це зробити одними дзвінком». Експерт назвав причину, з якої Сі Цзіньпін може вирішити зупинити війну Росії проти України

Президент ГО Ліберально-Демократична Ліга України Артур Харитонов в інтерв'ю Radio NV запевнив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін може зупинити війну Росії проти України одним телефонним дзвінком, та назвав причину, з якої він може вирішити це зробити.

В ефірі Radio NV Харитонов нагадав, що президент США Дональд Трамп готується до візиту в Китай у квітні, щоб зустрітись з Сі Цзіньпіном, і всі дії Білого Дому зараз пов’язані з Китаєм.

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«І про це була Сирія, про це Венесуела, про це Іран, про це арктична кампанія Трампа з поновлення домінування в сфері ЗПГ, про це кампанія Трампа з поновлення контролю над венесуельською нафтою і загалом всіма енергетичними процесами, які відбуваються на планеті. І це також все є елементом підготовки до особистої зустрічі Сі Цзіньпіна з Трампом», — заявив експерт.

Він нагадав, що Трамп неодноразово говорив, що не планує їхати в Китай та діяти на його політичній арені «без того, що він називає козирями».

«Зміна світової економічної кон’юнктури є одним з ключових козирів, тому що у Китая втрачається карта у вигляді рідкісноземельних металів. Якщо США контролюватимуть світовий енергетичний ринок з газом і нафтою, особливо після падіння Ірану і гіпотетичним переходом Ірану на бік демократії, якщо з ним відбудеться те саме, що сталося з Венесуелою, — це серйозний удар по китайському домінуванню в сфері рідкісноземельних металів. Тому що він втрачатиме доступ до енергетики, яка йому вкрай необхідна для і підтримки виробництва економічної експансивної машини, і для розвитку військової експансивної машини», — пояснив Харитонов.

Експерт зауважив, що у Китая залишається Росія і Центральна Азія і з Центральною Азією Білий дім теж веде переговори.

Крім того, він заявив, що з політикою Трампа щодо Китаю пов’язані і перспективи зупинки війни Росії проти України, і Трамп вважає, що війна б мала припинитись до його візиту в Китай і «принаймні намагається» її зупинити.

«Росія сама може відчути певну суб'єктність від того, що вона контролюватиме якісь великі поставки нафти, газу до Китаю, з огляду на втрату джерел ресурсного збагачення на Близькому Сході чи у Венесуелі. І це вже вкладається в американську кампанію з перехоплення китайського впливу на Росію. Наскільки там буде щось успішно? Також не буду стверджувати. Думаю, що не успішно, Росія тотально підкитайська держава. Але все це сукупно може змушувати Сі Цзіньпіна віддати той наказ, якого від нього очікують всі світові політики і постійно про це говорять навіть європейські лідери, які, бачимо, жонглюють у відносинах з Китаєм, — зупинити російську війну в Україні. Сі це може зробити одним телефонним дзвінком», — зазначив Харитонов.

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За його словами, лідер Китаю не хоче цього робити, бо намагається використати війну Росії проти України «як козир», але «такого роду козирі можуть грати в обидві сторони».

«Потенційна втрата Ірану для Китаю — це інвестиція і в наше перемир’я, і, можливо, навіть в тривалий мир, якщо дивитися стратегічно», — підсумував експерт.

У вересні 2025 року президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН високого рівня заявив, що Росія цілком залежна від Китаю, і саме Пекін має можливість змусити Москву припинити війну проти України.

«Якби Китай справді хотів припинити цю війну, він міг би змусити Москву зупинити вторгнення. Без Китаю путінська Росія ніщо. Але Китай занадто часто мовчить і тримається осторонь замість активних дій заради миру», — заявив президент України.

У грудні, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів в ефірі Radio NV, що Китай — найбільший вигодонабувач російсько-української війни, але водночас йому не вигідна ні перемога, ні поразка Росії.

«Китаю вигідно, щоби Росія послаблювалася в процесі війни. Китаю вигідно, щоби все більше і більше економіка Росії підпадала під вплив китайської економіки», — пояснив він.