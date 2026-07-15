«Володимире, час зупинитися». Трамп припустив, що розв’язана Путіним війна завершиться до кінця його терміну в Білому домі

Президент США Дональд Трамп звернувся до диктатора РФ Путіна із закликом: «Володимире, час зупинитися, цій війні час закінчитись» (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Дональд Трамп заявив , що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий піти на мирну угоду з Україною — і знову попросив його зупинитися.

Про це стало відомо 15 липня з інтерв'ю Трампа американському телеканалу Fox News, уривок з якого журналіст Трей Інгст опублікував у соцмережі X.

«Я думаю, так [у відповідь на запитання журналіста, чи закінчиться війна РФ проти України до кінця його каденції — ред.]. [Після запитання, що він казав Путіну — ред.] Я постійно кажу йому одне і те ж… не хочу вдаватися в деталі, але я кажу — Володимире, час зупинитися, цій війні час закінчитись. Я думаю, він готовий піти на угоду. [Коли? — ред.] Скоро… для танго потрібні двоє. Але я думаю, він готовий піти на угоду», — сказав голова Білого дому.

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President Trump told Fox News he believes Russian President Putin is ready to make a deal that would end the war in Ukraine.



"I say, 'Vladimir, it's time for you to stop. It's time for this war to end.'" pic.twitter.com/szLiV1au4E — Trey Yingst (@TreyYingst) July 15, 2026

24 червня агентство Reuters звернуло увагу на публічні заяви трьох російських високопоставлених чиновників, які протягом трьох днів почали звинувачувати США в порушенні «домовленостей», нібито досягнутих на Алясці в серпні 2025 року під час зустрічі президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна.

Агентство нагадало, що після торішнього саміту на Алясці Москва часто заявляла про «дух Анкориджа» — цією фразою РФ позначала уявлення про те, що тоді президент США Дональд Трамп нібито підтримав головну вимогу Кремля щодо відмови України від усього Донбасу, включаючи неокуповані території, в обмін на замороження лінії фронту на решті ділянок.

Водночас США ніколи не підтверджували жодних домовленостей за підсумками саміту, про них не оголошувалося публічно.

25 червня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що «на Алясці не було жодної угоди», а була лише пропозиція.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров відреагував на ці слова з докором.

28 червня російський диктатор Володимир Путін визнав, що «в Анкориджі дійсно не було жодних домовленостей», і стверджував, що «компроміси, які обговорювалися, якраз і були тими пропозиціями, які були висунуті американською стороною до нас».

8 липня в кулуарах саміту НАТО в Анкарі президент Трамп заявив, що планує провести телефонну розмову з диктатором Путіним, а також заявив, що чинить сильний тиск на очільника Кремля.

«Ми дуже сильно тиснемо на президента Путіна. Не думаю, що йому це подобається», — сказав голова Білого дому

Однак 9 липня, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що президент Трамп не телефонував у Путіну після саміту НАТО в Анкарі.