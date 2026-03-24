Вашингтон розглядає можливість запросити білоруського узурпатора Олександра Лукашенка на зустріч із президентом США Дональдом Трампом до Білого дому або до його резиденції Мар-а-Лаго, прагнучи налагодити відносини з авторитарною країною.

Навіщо це Трампу і що отримає Лукашенко, в ефірі Radio NV розповів політолог Петро Олещук.

Петро Олещук Політолог

Я не розглядаю це як серйозний тиск на Росію.