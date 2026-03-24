«Лукашенко видоїть їх по максимуму». Навіщо Трампу білоруський узурпатор в резиденції Мар-а-Лаго і чому США нічого не доб’ються — Олещук

24 березня, 15:53
Лукашенко у Москві (Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov)

Лукашенко у Москві (Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov)

Вашингтон розглядає можливість запросити білоруського узурпатора Олександра Лукашенка на зустріч із президентом США Дональдом Трампом до Білого дому або до його резиденції Мар-а-Лаго, прагнучи налагодити відносини з авторитарною країною.

Навіщо це Трампу і що отримає Лукашенко, в ефірі Radio NV розповів політолог Петро Олещук.

Петро Олещук

Петро Олещук

Політолог

Я не розглядаю це як серйозний тиск на Росію.

Редактор: Юлія Козіна

Теги:   Олександр Лукашенко Дональд Трамп Радіо NV Білорусь Росія-Китай

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