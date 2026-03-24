«Лукашенко видоїть їх по максимуму». Навіщо Трампу білоруський узурпатор в резиденції Мар-а-Лаго і чому США нічого не доб’ються — Олещук
Лукашенко у Москві (Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov)
Вашингтон розглядає можливість запросити білоруського узурпатора Олександра Лукашенка на зустріч із президентом США Дональдом Трампом до Білого дому або до його резиденції Мар-а-Лаго, прагнучи налагодити відносини з авторитарною країною.
Навіщо це Трампу і що отримає Лукашенко, в ефірі Radio NV розповів політолог Петро Олещук.
Петро Олещук
Я не розглядаю це як серйозний тиск на Росію.