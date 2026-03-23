Трамп доручив Пентагону відкласти удари по енергетиці Ірану на пʼять днів

Трамп заявив, що США та Іран протягом останніх двох днів провели «дуже хороші й продуктивні переговори» (Фото: REUTERS/Nathan Howard)

Президент США Дональд Трамп доручив Пентагону відкласти удари по іранських електростанціях та енергетичній інфраструктурі на пʼять днів. Про це повідомляє Reuters .

У своїй соцмережі Truth Social він написав, що США та Іран протягом останніх двох днів провели «дуже хороші й продуктивні переговори щодо повного й остаточного врегулювання воєнних дій на Близькому Сході».

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Трамп зазначив, що переговори продовжаться цього тижня.

«З огляду на характер та тон цих глибоких, детальних та конструктивних переговорів, які триватимуть протягом тижня, я доручив Міністерству оборони відкласти будь-які військові удари по іранських електростанціях та енергетичній інфраструктурі на п’ять днів, за умови успіху поточних зустрічей та обговорень», — оголосив президент США.

Водночас іранське інформаційне агентство Fars із посиланням на джерело повідомляє, що наразі між Іраном і США немає жодних прямих чи непрямих контактів.

Після заяви Трампа ціна на нафту марки Brent впала до 96 доларів за барель, хоча раніше вона досягала 114,43 долара.

Крім того, індекс долара впав на 0,3%, хоча раніше демонстрував зростання на 0,6%. Ф’ючерси на американські акції підскочили більш ніж на 2%.

20 березня Трамп заявив, що США «дуже близькі до досягнення цілей» в Ірані і розглядають можливість згортання своїх військових зусиль на Близькому Сході.

22 березня він сказав, що Сполучені Штати «стерли Іран з лиця землі» та виконали свої військові цілі раніше за графік.

Президент США також висунув Ірану 48-годинний ультиматум щодо відкриття Ормузької протоки, пригрозивши ударами по іранських електростанціях у разі відмови.