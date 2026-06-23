Трамп на саміті G7 був «надзвичайно вражений» українськими далекобійними ударами по Росії — FT

Під час минулотижневого саміту G7 Дональд Трамп був «надзвичайно вражений і захоплений» нещодавньою кампанією далекобійних ударів України по Росії, повідомляє Financial Times з посиланням на джерела.

За даними двох джерел видання, він також погодився посилити санкцій проти російського енергетичного сектору.

Зазначається, що ще у березні американська розвідка вважала, що Росія має перевагу у війні. Водночас за останні місяці, кажуть європейські дипломати, позиція представників США змінилася: тепер у Вашингтоні вже не вважають, що Москва перемагає.

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Високопоставлені українські урядовці повідомили FT, що бачать ознаки того, що Трамп стає більш прихильним до посилення підтримки Києва і, можливо, буде більш схильним чинити тиск на Росію. Водночас вони залишаються обережними в оцінках, нагадуючи про попередні невиконані обіцянки, а також згадуючи його схильність висловлюватися у лестливому тоні про диктатора РФ Володимира Путіна.

Після зустрічей президента України Володимира Зеленського з Трампом та іншими лідерами, за їхніми словами, з’явився стриманий оптимізм щодо прогресу в питаннях постачання перехоплювачів для ЗРК Patriot і ліцензування західного озброєння. Один зі співрозмовників зазначив, що остаточні рішення залежатимуть від подальших переговорів між секретарем РНБО Рустемом Умєровим та американською стороною.

За словами українського чиновника, Зеленський і Трамп довго розмовляли під час вечері в Евіан-ле-Бен минулого тижня. Під час неї американський президент, за словами джерел, відзначив воєнні успіхи України.

23 червня The Kyiv Independent з посиланням на високопоставленого українського чиновника повідомляв, що президент США Дональд Трамп у приватному порядку порадив президенту України Володимиру Зеленському діяти «сміливіше» щодо Росії.

Видання з посиланням на джерела уточнює, що Україна тепер вважає, що заручилася підтримкою Білого дому для кампанії, спрямованої на примушення Росії до конструктивних переговорів.

При цьому американські офіційні особи не підтвердили, чи підтримує Трамп прямі удари України по території РФ, але додали, що американський президент вважає силу ключовим фактором.

Остання зустріч Зеленського та Трампа відбулася на полях саміту G7 16 червня. Пізніше президент України повідомив, що розмова тривала близько сорока хвилин, і підсумував, що цей саміт G7 був «позитивним для України».