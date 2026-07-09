— Я звернув увагу на інтерв'ю Сергія Кислиці, заступника голови Офісу президента, колегам з РБК Україна. Він сказав, що вчорашня зустріч Зеленського та Трампа в Анкарі, можливо, була найкращою з усіх. Чи ви розумієте, що це означає? Що значить найкраща зустріч Зеленського і Трампа? Що ви там побачили?

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— Я згоден з цією оцінкою. Я сам в деяких коментарях казав, що з погляду публічних висловлювань Трампа і на адресу України, і щодо президента Зеленського — дуже було помітно, що комплементів, як для Трампа, дуже багато. Саме щодо України.

Раніше було декілька разів, коли Трамп висловлювався достатньо стримано, з позитивними оцінками до України.