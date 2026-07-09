«Ми перемогли у важливому раунді». Як Путін спробує взяти реванш після саміту НАТО і чому боротьбу за Трампа Україна ще не виграла — Фесенко
Україні треба постійно пам’ятати про феномен гойдалки Трампа — Фесенко (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)
Політолог Володимир Фесенко розповів в ефірі Radio NV як російський диктатор Володимир Путін найближчим часом спробує ескалувати війну та виграти боротьбу за президента США Дональда Трампа.
— Я звернув увагу на інтерв'ю Сергія Кислиці, заступника голови Офісу президента, колегам з РБК Україна. Він сказав, що вчорашня зустріч Зеленського та Трампа в Анкарі, можливо, була найкращою з усіх. Чи ви розумієте, що це означає? Що значить найкраща зустріч Зеленського і Трампа? Що ви там побачили?
— Я згоден з цією оцінкою. Я сам в деяких коментарях казав, що з погляду публічних висловлювань Трампа і на адресу України, і щодо президента Зеленського — дуже було помітно, що комплементів, як для Трампа, дуже багато. Саме щодо України.
Раніше було декілька разів, коли Трамп висловлювався достатньо стримано, з позитивними оцінками до України.