Трамп заявив, що найближчими днями може підписати «чудову угоду» з Іраном у Європі

Президент США Дональд Трамп оголосив про «чудову угоду», яка може покласти край війні з Іраном , зазначивши, що її підписання очікується найближчими днями, повідомляє CNN у четвер, 11 червня.

Він повідомив, що церемонія підписання документа, ймовірно, відбудеться в Європі за участю віцепрезидента Джей Ді Венса.

«Документи майже готові, тож подивимося. Це має відбутися досить швидко», — сказав Трамп.

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Президент США також зазначив, що провів переговори з низкою союзників, серед яких прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та лідери держав Перської затоки.

11 травня Сполучені Штати готували нові удари по Ірану. Трамп заявляв про можливість атак на нафтову інфраструктуру країни та посилення військового тиску на Тегеран, однак згодом повідомив, що скасував попереднє рішення.

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За його словами, удари по Тегерану відмінили після того, як переговори щодо врегулювання конфлікту перейшли на найвищий рівень і отримали підтримку низки держав.

Основні положення потенційної угоди були узгоджені за участю США, Ізраїлю, Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Катару, Туреччини, Пакистану, Бахрейну, Кувейту, Йорданії, Єгипту та інших країн, зазначав глава Білого дому.

У ніч проти 11 червня США завдали нової хвилі ударів по Ірану. За даними Центрального командування США (CENTCOM), американські військові атакували низку цілей, пов’язаних із системами протиповітряної оборони, зв’язку та військового спостереження.

У Вашингтоні стверджували, що атаковані об'єкти становили загрозу для американських військ, а також для міжнародного судноплавства в регіональних водах. Американська сторона назвала удари відповіддю на «невиправдану і триваючу агресію» з боку Ірану.

Своєю чергою корпус вартових ісламської революції Ірану (КВІР) заявив, що вдарив 12 балістичними ракетами по місцю розташування американських винищувачів F-35, F-15 і F-16 в Йорданії.

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Напередодні між США та Іраном сталася ескалація. Американські військові завдали ударів по іранських радарах і системах ППО після збиття американського гелікоптера AH-64 Apache в районі Ормузької протоки. У відповідь Тегеран заявив про ракетно-дронні атаки на американські цілі в регіоні, зокрема по об'єктах у Бахрейні. Незважаючи на нові удари, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон усе ще розраховує на укладення угоди з Іраном.