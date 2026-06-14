Шестигодинна операція. Велика Британія перехопила в Ла-Манші танкер російського тіньового флоту

У неділю, 14 червня, британські військові перехопили танкер тіньового флоту Росії , який намагався пройти через протоку Ла-Манш.

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, повідомляє BBC.

Зазначається, що операція із затримання танкера тривала близько шести годин. У ній брали участь Королівська морська піхота, спеціально навчені співробітники Національного агентства з боротьби зі злочинністю, а також ВПС.

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У заяві Міністерства оборони йдеться про те, що судно Smyrtos буде затримано і перебуватиме під наглядом біля південного узбережжя Англії, поки триває розслідування.

Стармер заявив, що операція пройшла успішно, і додав, що це ще один удар по країні-агресору РФ.

«Ця успішна операція завдає ще одного удару по Росії та нагадує тим, хто розпалює війну Путіна в Україні, що ми не дозволимо їм сховатися», — заявив він.

Міністр оборони Ден Джарвіс заявив, що Росія використовує свій тіньовий флот для фінансування війни проти України.

Зазначається, що в операції брали участь літаки Морської авіаційної групи, літаки RAF P-8, а також авіаносці HMS Sutherland і HMS Ledbury.

Як заявило Міністерство оборони, тіньовий флот РФ, що налічує понад 700 суден і відповідає за перевезення 75% російської нафти, яка перебуває під санкціями, є найважливішою лінією постачання для Кремля.

Агентство Bloomberg писало, що до 21-го пакету санкцій ЄС проти Росії можуть включити обмеження щодо близько 20 додаткових танкерів тіньового флоту, які РФ використовує для перевезення своєї нафти.

У свою чергу видання Financial Times зазначає, що понад половина танкерів російського тіньового флоту може перебувати в небезпечному технічному стані та створювати ризик масштабного розливу нафти.