Як пише Daily Mail, вважається, що в розпорядженні британських ВМС наразі є тільки три кораблі, які готові до негайних операцій (Фото: K MOD Crown copyright/Royal Navy/Handout via REUTERS)

Королівський флот Великої Британії буде змушений звернутися до колег із Франції по допомогу в перехопленні суден тіньового флоту РФ у британських водах .

Про це 12 квітня пише видання Daily Mail з посиланням на власні високопоставлені джерела в британському оборонному відомстві.

«Минулого тижня стало відомо, що Кремль спрямував три підводні човни у води на північ від Великої Британії в рамках змови щодо диверсій на британських підводних кабелях, тоді як HMS Dragon — єдиний доступний британський есмінець — перебуває у східній частині Середземного моря», — повідомляють журналісти.

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Як пише Daily Mail, вважається, що в розпорядженні британських ВМС наразі є тільки один підводний човен і два фрегати, які готові до негайних операцій.

«Оскільки диктатор Володимир Путін дедалі зухваліше демонструє російську військову міць навколо Великої Британії, військово-морські планувальники заявили виданню The Mail on Sunday, що їм „потрібна допомога“ Парижа в боротьбі із загрозою», — пише видання.

При цьому офіційно ввечері 11 квітня в британському Міноборони спростовували інформацію, що їм потрібна допомога Франції, зазначили в Daily Mail.

«Води Великої Британії залишаються під захистом і перебувають під цілодобовим наглядом, і у нас є необхідні ресурси для безпеки країни», — заявили у відомстві.

Однак, за інформацією Daily Mail, офіцери штабу британських ВМС, що розгорнутий на кораблі HMS Excellent у Портсмуті, ведуть роботу над планами дій на випадок НС і з протидії танкерам тіньового флоту Росії — після березневої заяви прем'єр-міністра Кіра Стармера. Він, зокрема, сказав, що Велика Британія «буде перехоплювати (проводити огляд і конфісковувати) кораблі тіньового флоту РФ».



«Вони дійшли висновку, що їм потрібна допомога Франції в проведенні потенційних операцій з огляду, які здійснюють морські піхотинці, і „спостереженні“ з боку кораблів надводного флоту», — пише Daily Mail.

За інформацією видання, у французьких ВМС налічується близько 120 кораблів — приблизно на 45 більше, ніж у британців. Крім того, у Франції є 25 бойових кораблів, які можуть нести гелікоптери — тобто вони є більш сучасними, ніж британські, повідомило Daily Mail.

«Нам доведеться просити допомоги у нашого найстарішого ворога в Ла-Манші. У нас просто немає достатньої кількості військових кораблів, щоб гарантувати безпеку узбережжя без підтримки французів», — сказало виданню високопоставлене британське військове джерело.

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Пізніше джерело у французьких ВМС повідомило Daily Mail, що «наразі Франція має в своєму розпорядженні один із найпотужніших передових військово-морських контингентів у Європі».

«Якщо британцям знадобиться додаткова допомога в протистоянні з Росією, то Франція, безумовно, здатна її надати», — сказав він.

Крім того, високопоставлене джерело в Міністерстві збройних сил у Парижі заявило, що Франція і Велика Британія вже обмінюються розвідданими для сприяння у спостереженні за суднами російського тіньового флоту.

25 березня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що дозволив затримувати судна, пов’язані з тіньовим флотом Росії. Стармер пояснив, що схвалив більш агресивні дії проти цих суден, оскільки російський диктатор Володимир Путін, імовірно, «потирає руки» від різкого зростання цін на нафту, спричиненого війною США та Ізраїлю проти Ірану.

Інфографіка: NV

До того президент України Володимир Зеленський повідомив, що повідомив, що Україна спільно з європейськими країнами працює над законодавчими змінами, які дадуть змогу не тільки зупиняти судна тіньового флоту, а й блокувати їх і конфісковувати нафту.

9 квітня британська газета The Telegraph зазначила, що російський фрегат Адмірал Григорович провів через британські води два танкери, що перебувають під санкціями, всупереч обіцянці Стармера заарештовувати такі судна.

Як писало видання, фрегат РФ супроводжував два кораблі тіньового флоту, а за ним ішов корабель ВМС Британії.