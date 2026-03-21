У Середземному морі затримали ще один танкер тіньового флоту РФ (Фото: Емманюель Макрон / Х)

Україна спільно з європейськими країнами працює над законодавчими змінами, які дозволять не лише зупиняти судна тіньового флоту , а й блокувати їх та конфісковувати нафту. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

«Поки війна триває… повинен тривати і тиск на агресорів. Ми працюємо з європейськими країнами, щоб у них законодавче регулювання дозволяло не тільки зупиняти такі судна, але й блокувати їх та конфісковувати нафту», — сказав він у вечірньому відеозверненні в суботу, 21 березня.

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Зеленський додав, що, попри санкції України, Великої Британії, Європейського Союзу та США проти танкера тіньового флоту, який був затриманий військово-морськими силами Франції, Росія продовжує використовувати його.

«Системно транспортують не тільки російську, але й іранську нафту. Це реальні спільники. Росія та іранський режим. Навіть в таких речах, як тіньовий флот, у них все фактично спільне. І згубляючи одне таке зло, іранський режим, треба пам’ятати, що і на друге зло повинен бути відповідний тиск», — наголосив він.

Франція в п’ятницю, 20 березня, затримала в Середземному морі танкер Дейна тіньового флоту РФ, який йшов із країни-агресора Росії під фальшивим прапором.

Крім цього, в морській префектурі Франції уточнили, що танкер рухався під прапором Мозамбіку та прямував із Мурманська (РФ).

Його затримали відповідно до статті 110 Конвенції ООН з морського права, оскільки є підозри, що судно використовувало фальшивий прапор, зазначили там.

У відомстві додали, що операцію провели у співпраці з Британією, а зараз військові супроводжують танкер до місця стоянки, де його мають додатково перевірити.

Інфографіка: NV

22 січня танкер Grinch затримали за підтримки Великої Британії неподалік від Іспанії після перевірки документів, які підтвердили підозри щодо фальшивого прапора судна. Це судно є частиною російського тіньового флоту та потрапило під санкції ЄС та Великої Британії.

25 січня канал BFMTV повідомив, що танкер Grinch після затримання доправили в Марсель, а капітана взяли під варту.

29 січня Макрон заявив, що Париж має намір посилювати тиск на Росію, зокрема він працює над новими санкціями на європейському рівні та продовжує зусилля зі знешкодження тіньового флоту.

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17 лютого Франція звільнила танкер тіньового флоту РФ Grinch, який був затриманий у січні, після сплати кількох мільйонів євро штрафу та витрат за стоянку.