Британія дозволила військовим затримувати танкери російського тіньового флоту

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що надав військовим дозвіл на висадку на борт та затримання танкерів російського тіньового флоту .

Про це повідомляє Reuters.

Стармер пояснив, що схвалив більш агресивні дії проти цих суден, оскільки російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, «потирає руки» від різкого зростання цін на нафту, викликане війною США та Ізраїлю проти Ірану.

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«Ось чому ми ще жорсткіше переслідуємо його „тіньовий флот“, не лише для того, щоб захистити Велику Британію, а й щоб позбавити військову машину Путіна брудних прибутків, які фінансують його варварську кампанію в Україні», — заявив британський прем'єр.

Даунінг-стріт повідомила, що британські військові та правоохоронці готуються до захоплення російських суден, які не здаються, озброєні або використовують високотехнологічні засоби спостереження, щоб уникнути затримання. Там також зазначили, що після захоплення суден проти їхніх власників, операторів та екіпажів можуть бути порушені кримінальні справи за порушення санкційного законодавства.

21 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна спільно з європейськими країнами працює над законодавчими змінами, які дозволять не лише зупиняти судна тіньового флоту, а й блокувати їх та конфісковувати нафту.

«Поки війна триває… повинен тривати і тиск на агресорів. Ми працюємо з європейськими країнами, щоб у них законодавче регулювання дозволяло не тільки зупиняти такі судна, але й блокувати їх та конфісковувати нафту», — сказав він у вечірньому відеозверненні.

Зеленський додав, що, попри санкції України, Великої Британії, Європейського Союзу та США проти танкера тіньового флоту, який був затриманий військово-морськими силами Франції, Росія продовжує використовувати його.

Франція 20 березня затримала в Середземному морі танкер Дейна тіньового флоту РФ, який йшов із країни-агресора Росії під фальшивим прапором.

Крім цього, в морській префектурі Франції уточнили, що танкер рухався під прапором Мозамбіку та прямував із Мурманська (РФ).

Його затримали відповідно до статті 110 Конвенції ООН з морського права, оскільки є підозри, що судно використовувало фальшивий прапор, зазначили там.

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У відомстві додали, що операцію провели у співпраці з Британією, а зараз військові супроводжують танкер до місця стоянки, де його мають додатково перевірити.

Інфографіка: NV

22 січня танкер Grinch затримали за підтримки Великої Британії неподалік від Іспанії після перевірки документів, які підтвердили підозри щодо фальшивого прапора судна. Це судно є частиною російського тіньового флоту та потрапило під санкції ЄС та Великої Британії.

25 січня канал BFMTV повідомив, що танкер Grinch після затримання доправили в Марсель, а капітана взяли під варту.

29 січня Макрон заявив, що Париж має намір посилювати тиск на Росію, зокрема він працює над новими санкціями на європейському рівні та продовжує зусилля зі знешкодження тіньового флоту.

17 лютого Франція звільнила танкер тіньового флоту РФ Grinch, який був затриманий у січні, після сплати кількох мільйонів євро штрафу та витрат за стоянку.